10 красивых и сильных цитат о любви из стихов украинских поэтов
Украинские поэты умели поразить своими стихотворными строками до глубины души. В частности, когда выливали свои чувства на бумагу.
Ко Дню святого Валентина 24 Канал предлагает отдельные красивые и сильные цитаты о любви от украинских мастеров слова. Сквозь десятилетия они становятся еще более выразительными и проникновенными и перерождаются в песнях.
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Красивые и сильные цитаты из стихов украинских поэтов о любви
Немало пронзительных строк находим в интимной лирике, в частности, поэтов-шестидесятников. И не только у них. Поэтому предлагаем отдельные из них.
"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання".
Володимир Сосюра
Артем Пивоваров x Max Barskih – "Так ніхто не кохав"
"Напитись голосу твого,
Того закоханого струму,
Тієї радості і суму,
Чаклунства дивного того".
Ліна Костенко
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"Спини мене отямся і отям
така любов буває раз в ніколи
вона ж промчить над зламаним життям
за нею ж будуть бігти видноколи".
Ліна Костенко
Поэзия Лины Костенко / Maximum.fm
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"Вона прийшла, непрохана й неждана,
І я її зустріти не зумів…
Прийшла любов непрохана й неждана —
Ну як мені за нею не піти?"
Василь Симоненко
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"Не любити тебе – не можна.
Володіти тобою – жаль.
І хвилина діяння кожна
Випромінює нам печаль".
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Василь Стус
"Для кохання в нас часу мало,
Для мовчання — у нас віки.
Все віддав би, що жить осталось,
За гарячий дотик руки".
Василь Симоненко
Поэзия Василия Симоненко / Vasylsymonenko.org
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"В очах твоїх я небо бачу,
Горять на нім вечірні зорі
І відбивають світло своє
В моїй душі, неначе в морі".
Богдан Лепкий
Океан Ельзи – "В твоїх очах я небо бачу"
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"Я люблю твої очі у мрії,
Ті, що глянули в душу колись,
В них мої сподівання й надії
Дивним карбом навік запеклись".
Андрій Малишко
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"Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють пiснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, —
Знов молодiсть не буде!
Олександр Олесь
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"Вас так ніхто не любить. Я один.
Я вас люблю, як проклятий. До смерті".
Микола Вінграновський
Чтобы понять лучше, как красиво и метафорически украинские поэты описывали свои чувства, советуем в День влюбленных (и не только) ознакомиться со стихами наших художников слова.