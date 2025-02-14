10 красивых и сильных цитат о любви из стихов украинских поэтов

Украинские поэты умели поразить своими стихотворными строками до глубины души. В частности, когда выливали свои чувства на бумагу.

Ко Дню святого Валентина 24 Канал предлагает отдельные красивые и сильные цитаты о любви от украинских мастеров слова. Сквозь десятилетия они становятся еще более выразительными и проникновенными и перерождаются в песнях.

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Красивые и сильные цитаты из стихов украинских поэтов о любви

Немало пронзительных строк находим в интимной лирике, в частности, поэтов-шестидесятников. И не только у них. Поэтому предлагаем отдельные из них.

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання".

Володимир Сосюра

Артем Пивоваров x Max Barskih – "Так ніхто не кохав"

"Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того".

Ліна Костенко

*****

"Спини мене отямся і отям

така любов буває раз в ніколи

вона ж промчить над зламаним життям

за нею ж будуть бігти видноколи".

Ліна Костенко



Поэзия Лины Костенко / Maximum.fm

*****

"Вона прийшла, непрохана й неждана,

І я її зустріти не зумів…

Прийшла любов непрохана й неждана —

Ну як мені за нею не піти?"

Василь Симоненко

*****

"Не любити тебе – не можна.

Володіти тобою – жаль.

І хвилина діяння кожна

Випромінює нам печаль".

*****

Василь Стус

"Для кохання в нас часу мало,

Для мовчання — у нас віки.

Все віддав би, що жить осталось,

За гарячий дотик руки".

Василь Симоненко



Поэзия Василия Симоненко / Vasylsymonenko.org

*****

"В очах твоїх я небо бачу,

Горять на нім вечірні зорі

І відбивають світло своє

В моїй душі, неначе в морі".

Богдан Лепкий

Океан Ельзи – "В твоїх очах я небо бачу"

*****

"Я люблю твої очі у мрії,

Ті, що глянули в душу колись,

В них мої сподівання й надії

Дивним карбом навік запеклись".

Андрій Малишко

*****

"Сміються, плачуть солов'ї

І б'ють пiснями в груди:

"Цілуй, цілуй, цілуй її, —

Знов молодiсть не буде!

Олександр Олесь

*****

"Вас так ніхто не любить. Я один.

Я вас люблю, як проклятий. До смерті".

Микола Вінграновський

Чтобы понять лучше, как красиво и метафорически украинские поэты описывали свои чувства, советуем в День влюбленных (и не только) ознакомиться со стихами наших художников слова.