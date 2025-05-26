Стихи Тараса Шевченко – это яркое и многогранное творчество, охватить которое через клише и стереотипы, которые ошибочно (хоть и не всегда умышленно) навязали в школе, просто не удастся. Они стали голосом эпохи, который стал своеобразным путеводителем для следующих поколений украинцев. Однако самые известные стихи Кобзаря не отражают всю его личность, в которой кроме бунтаря стоит разглядеть влюбленного романтика, самокритика и незаурядную личность.

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24 Канал предлагает окунуться в стихи Шевченко и узнать больше о поэте, который сумел не просто войти в историю, но и вдохновить украинскую нацию на борьбу за независимость.

Первый – и сразу уникальный

Первое стихотворение Тараса Шевченко – поэтическая баллада "Причинная". Очевидно, что до этого художник, которого еще тогда не выкупили из крепостничества (стихотворение написано в 1837 году), делал и другие "пробы пера", но именно этому произведению суждено было первому выйти на публику. Автор отточил свое творение до идеала, поэтому неудивительно, что дебют выдался вполне успешным.

Возможно, название этого произведения не сразу всплывает в памяти, но ее первые строки вы точно вспомните:

Реве та стогне Дніпр широкий,

Сердитий вітер завива,

Додолу верби гне високі,

Горами хвилю підійма.



"Причинная" сразу показала глубину таланта Шевченко / Иллюстрация из открытых источников

Уже первое стихотворение Тараса Шевченко дало понять, что на литературном небосклоне засияет новая звезда. Уникальное сочетание фольклорных мотивов, глубокого психологизма и социальных мотивов выбивалось из устоявшихся поэтических рамок того времени. Также поэту удалось очень тонко передать внутреннее состояние героев, в лучших традициях европейского романтизма.

Поэтому когда в следующий раз вы будете дискутировать о поэзии Шевченко или обдумывать его творчество, то помните, что именно новаторство и уникальность всегда оставались лейтмотивом его творчества.

Первая любовь длиной в жизнь

Когда заходит речь о лучших стихах Тараса Григорьевича Шевченко, то среди лидеров остается еще одно "школьное воспоминание" – "Мені 13 минало". Только вряд ли школьниками мы понимали всю глубину той короткой драмы, которую Шевченко написал за стенами Орской крепости.

Несмотря на статус семьи крепостного, семья Шевченко не жила очень бедно. У Тараса было счастливое, как для того времени детство, и он даже находил время для рисования, а не тонул в море работы. Однако однажды его мир действительно перевернулся: родителей не стало. И именно в это время в жизни Тараса появился первый ангел – Оксана Коваленко.



Первая любовь Кобзаря / Иллюстрация из открытых источников

Именно она была той героиней, которая подарила утешение, когда его сердце было полно печали и грусти.

Прийшла, привітала,

Утирала мої сльози

І поцілувала .....

Неначе сонце засіяло,

Неначе все на світі стало

Моє... Лани, гаї, сади!

І ми, жартуючи, погнали

Чужі ягнята до води.

Даже после лет ссылки и борьбы в сердце Шевченко осталось это светлое романтическое воспоминание, которое до сих пор наполняло сердце горечью упреков на судьбу. Если бы его жизнь сложилась иначе, Шевченко остался бы жить в селе, обрабатывал поле и женился на Оксане. Однако ему суждено было войти в историю, пройдя через сверхтяжелые испытания жизни.

Сама княжна мечтала о женитьбе на Шевченко

В жизни Шевченко был период, когда ему удалось пожить в Украине и путешествовать по родному краю. Слава о поэте была не единственной причиной, почему он был желанным гостем в домах вельмож. Молодой человек был эрудированным, веселым, общительным и красивым. Тогда Тарас Шевченко скорее походил на рок-звезду, чем на строгого отца нации. Неудивительно, что ему покорилось немало женских сердец.

Одной из тех, кто не устоял перед шармом молодого художника и поэта Тараса Шевченко, была княжна Варвара Репнина. Она полюбила Кобзаря с первой встречи и сама удивлялась тому, как сильно ревнует, когда он общается с другими женщинами.

Варвара Репнина искренне любила Шевченко / Иллюстрация из открытых источников

Шевченко был тронут чувствами Репниной и даже написал для нее поэму-исповедь "Бесталанный". В ней он неожиданно открывает душу, рассказывает об одиночестве, разочаровании в людях и отсутствии личного счастья. Тарас не смог ответить Варваре взаимностью и публично называл ее сестрой.

К чести княжны, она не стала мстить, а наоборот – пыталась сделать все, чтобы в жизни поэта все было хорошо. Ее мама помогла Шевченко получить должность учителя рисования в Киевском университете, а также способствовала в освобождении Тараса от военной службы.

Невзаимная любовь не помешала крепкой дружбе, которую княжна пронесла сквозь всю свою жизнь. Но эти чувства стали последними для Варвары, которая осталась одинокой до конца своей жизни несмотря на красоту и незаурядный ум.

Алкоголь и легендарная поэма

Поэзия Шевченко – это в основном рефлексия на жизненные события через призму исторических событий и мифологических сюжетов. Благодаря этому она не просто динамичная, а полна глубоких переживаний, которые заставляют читателя не просто наслаждаться ритмикой поэзии и точностью слов, но и сопереживать лирическим героям.

Когда речь идет о топ-стихах Тараса Шевченко, в списке непременно есть поэма "Кавказ". Ее Кобзарь посвятил Тарасу Якову де Бальмену, и у этой дружбы есть большая предыстория.



Шевченко в кругу друзей / Фото из открытых источников

Часто можно услышать миф, что Тарас Шевченко употреблял немало алкоголя. Подогревал эти слухи и Пантелеймон Кулиш, который не без зависти относился к творческому гению Кобзаря. Однако нельзя утверждать, что Тарас не касался крепких напитков: до ссылки он был частью богемы (что само по себе означает употребление алкогольных напитков) и даже входил в общество "Мочиморды" – компанию ребят, которые "мочили морды в алкоголе". Именно там он и познакомился с Тарасом Яковом де Бальменом.

"Кавказ" – это рефлексия Шевченко на смерть друга в одноименном регионе, и впоследствии это произведение стало вторым по распространенности в его творчестве. Это очередное доказательство того, что лучший отклик аудитории получала та поэзия Шевченко, которая была пропитана глубокими личными переживаниями.

"Поэзия для крестьян"

Еще один популярный миф, который в свое время разгоняла российская пропаганда: Шевченко создавал свою поэзию для крестьян. Таким образом россияне пытались понизить статус исторической фигуры Шевченко, которая была очень опасной для российской империи.

Несмотря на то, что крестьяне и жизнь простого народа часто были центральной сюжетной линией стихов Тараса Шевченко, реальность того времени заключалась в том, что крестьяне не умели читать. Лишь в конце 19 века, после смерти поэта, они начали узнавать о выдающемся украинце. Портрет поэта в шапке и кожухе стал популярным именно потому, что этот образ был понятен крестьянам. Тот факт, что он жил в Вильно и Петербурге и был желанным гостем у знати, начал отходить на второй план.



Образ Кобзаря россияне пытались выдать за "сельский" / Фото из открытых источников

Главной аудиторией творчества Кобзаря были дворяне и выходцы из Украины в Петербурге, у которых была большая мода на все "малороссийское". Для них это была ближайшая экзотика, которую они могли понять и оценить.

Именно синергия запроса на украинское творчество и гения Шевченко спровоцировали огромный успех первого издания Кобзаря: 1000 экземпляров раскупили за 2 недели. Для тех времен это просто невероятный показатель, о котором авторы того времени могли только мечтать.

Романтика борьбы

Литературная фигура Шевченко непременно ассоциируется с национально-освободительной борьбой. Это и неудивительно, ведь "Гайдамаки" – это первый украинский стихотворный исторический роман. Более того – впервые в европейском романтизме героями стали не герои-одиночки, а народные мстители, "громада в сиряках". Мы также точно помним строки этой поэмы, которые стали легендарными:

Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава. І воля святая!

Неудивительно, что уже первую редакцию 1841 года цензура в Петербурге испугалась истории о восставшем народе и "порезала" поэму. Тем более, что одним из основных источников для написания "Гайдамаков" стало устное народное творчество, через уничтожение которого российская империя пыталась подавить украинскую национальную идентичность.



Народные мстители Шевченко напугали россиян / Иллюстрация из открытых источников

Интересно, что с этой поэмой связана еще одна неординарная история – о масонстве Тараса Шевченко. Он был частым гостем в имениях масонов, заинтересовался их мировоззрением и прочитал "Историю русов", которая также дала толчок к написанию поэмы "Гайдамаки". В то время все были убеждены, что это произведение – сплошная правда, хотя речь шла о литературно-политическом произведении на историческую тематику. Масоны были товарищами Шевченко и направляли его в творческом поиске, но стать одним из них он не мог, ведь был рожден в рабстве.

Поскольку в эпоху романтизма и заинтересованности народной культурой нужен был человек, вокруг которого мог сформироваться культ, влиятельная часть общества после выхода "Гайдамак" считала такой фигурой именно Шевченко. Пантелеймон Кулиш проиграл эту конкуренцию, чего не смог простить Кобзарю.

Строки, перед которыми отступила смерть

В ночь 25 декабря 1845 года Тарас Шевченко был уверен, что находится в шаге от смерти. Тогда 31-летний художник и поэт болел пневмонией – серьезной болезнью даже сегодня, не говоря о середине 19 века, когда возможности медицины были далеко не такими уж и широкими. Кобзарь лежал в доме переяславского врача и своего друга Андрея Осиповича Козачковского, борясь со страшным недугом.

Собрав все силы, поэт решил оставить послание для потомков, которое бы стало одой его жизни, любви к родной земле и желанию видеть Украину свободной и независимой. Так родились строки, которые впоследствии облетели весь мир и были переведены на почти 1500 языков:

Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий…



Даже в смерти Шевченко умолял о возможности остаться в Украине навсегда / Иллюстрация из открытых источников

К счастью, Шевченко под наблюдением друга удалось побороть болезнь и выздороветь. Как будто сама Смерть, прочитав эти строки, решила отступить и дать возможность Тарасу Григорьевичу подарить миру еще больше яркого творчества.

Сначала стихотворение не имело названия, а впервые мир его увидел в 1959 году под названием "Думка", хотя раньше сам Кобзарь окрестил его "Завещанием" в рукописном сборнике своего друга Ивана Лазаревского. Уже после смерти поэта львовский журнал "Мета" опубликовал его полный текст именно под этим названием, и с тех пор оно не менялось.

Впоследствии более 60 композиторов всего мира создали свои музыкальные интерпретации "Завещания", восхищаясь его ритмикой и мотивами гимна.

Сатира, которую не простили

Освободительные поэмы Кобзаря сначала воспринимались российским двором как бунт юноши, однако впоследствии сила слова Кобзаря посеяла у вельмож такой страх, что его решили упрятать в ссылку. Если участие в Кирилло-Мефодиевском братстве влиятельные друзья Шевченко могли еще как-то "замять", то стихотворение Тараса Шевченко "Сон", в котором он в резкой сатирической форме "прошелся" по российскому императору Николаю I, императрице, чиновничьему аппарату и церковной верхушке, была приговором:

У всякого своя доля

І свій шлях широкий,

Той мурує, той руйнує,

Той неситим оком

За край світа зазирає,

Чи нема країни,

Щоб загарбать і з собою



Взять у домовину.



Император Николай I отправил Шевченко в ссылку / Иллюстрация Суспільного

Прямо перекликается с реалиями сегодняшнего дня, не так ли? Это еще одно подтверждение гения Шевченко – его строки никогда не теряют актуальности.

Император Николай I лично придумал наказание для "бунтовщика", ведь для него "Сон" был личным оскорблением. Именно при его дворе состоялся аукцион для сбора 2500 рублей на выкуп Шевченко из крепостничества – просто безумной суммы на то время. Поэтому царь издал распоряжение, которое стало для Кобзаря настоящей каторгой:

Отправить в солдаты в Оренбургский отдельный корпус. Под строжайший надзор, с запретом писать и рисовать.

Запрет творчества действительно стал самым болезненным ударом для Тараса, который вместе с ужасными условиями и проблемами со здоровьем укоротил ему жизнь.

Буддистский покой и шедевр без названия

Оказавшись в ссылке с запретом творить, Шевченко не собирался сдаваться и принимать правила игры. Ему приходилось придумывать самые разнообразные хитрости, чтобы в его руках оказались заветные карандаш и бумага.

Именно по дороге в Оренбург он создал шедевр, который все помнят с детства:

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдуть,

Співають ідучи дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сім’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дaє.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тілько дівчата

Та соловейко не затих.



Идиллическая Украина Шевченко / Иллюстрация из открытых источников

Это стихотворение не получило авторского названия, но это не главное. Куда больше поражает контраст стихотворения с реальностью – спокойствие и умиротворение против неволи по обе стороны весов. Жизнь Шевченко была разрушена, а его ответ – это гармония простоты формы и глубины содержания, 16 строк, которые вместили миниатюрную картину идиллической украинской жизни.

Такой буддистский ответ десятилетним скитаниям говорит о силе духа поэта куда больше, чем призывы к борьбе и национально-освободительному противостоянию с супостатами.

Материнская любовь всегда была рядом

Тарас Шевченко рано осиротел, что определило его жизненную судьбу. Однако сквозь всю жизнь он пронес любовь к родителям, а особенно – к матери. Ее образом пропитана значительная часть его творческого наследия,

Именно она стала олицетворением украинской матери, которая выкармливает своих детей и готова на все, чтобы дать им лучшую дорогу в жизнь:

Охватить душу; стане жаль

Мені її, і зажурюся,

І перед нею помолюся,

Мов перед образом святим

Тієї Матері святої,

Що в мир наш Бога принесла…

Тепер їй любо, любо жити.

Вона серед ночі встає,

І стереже добро своє,

І дожидає того світу,

Щоб знов на його надивитись,

Наговоритись. – Це моє!



Святой образ матери всегда был одним из главных элементов творчества Шевченко / Иллюстрация из открытых источников

В этой святости образа матери Шевченко находил утешение во времена самых тяжелых испытаний. В его жизни было много женщин, однако ни с одной ему не удалось построить длительные отношения и создать семью. Поэтому именно воспоминания о материнской любви были для него постоянной опорой, хотя и были окутаны грустью и болью потери, которые не смогло вылечить даже время.

Первый феминист литературы Восточной Европы

Украинские женщины и их тяжелая судьба были одним из лейтмотивов поэзии Тараса Шевченко. С детства он видел тяжелую судьбу матери, сестер и женщин односельчан. История о брошенной российским солдатом Екатерине, которая вошла в историю уже с первых строк

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами…

... была основана на реальных событиях. Историю бедной девушки Тарасу в детстве рассказала тетя, поэтому поэма пропитана такими глубокими эмоциональными переживаниями. Впрочем, впоследствии поэт решил показать не только роковую судьбу одиноких женщин, но и их стойкость и жертвенность – в "Наймичке" Анна совершает материнский подвиг ради сына, и только перед смертью раскрывает сыну правду.



Шевченко всегда беспокоила тяжелая судьба украинских женщин / Иллюстрация из открытых источников

При жизни Шевченко активно отстаивал права женщин и через свою поэзию призывал к мести всем, кто осмеливался топтать их честь и достоинство. Для него украинская женщина – это не просто образ хранительницы, а олицетворение самой Украины и ее будущего.

Он также одним из первых вынес на пьедестал женский героизм, антагониста роли жертвы: Оксана подожгла палаты своего обидчика, Марина убивает ножом пана, который искалечил ее молодость, а ведьма "горит гневом" к пану-развратнику.

Для Шевченко украинская женщина была святыней, на которой должна была появиться новая, свободная Украина. И этой творческой линии он придерживался на протяжении всей своей жизни.

Стиль, который опередил время

Исследователи называют Тараса Шевченко "режиссером". И не только потому, что сюжеты его поэзии глубокие и динамичные. Дело в том, что Кобзарь интуитивно владел так называемым кинематографическим видением, которое значительно опережало время, в котором он жил.

Последовательность сцен работают как монтаж, фокус на деталях – это операторская работа, а психологическую глубину героев передаст далеко не каждый актер. А когда нужно что-то обыграть, главный акцент Шевченко как будто делает "наезд камеры" для крупного плана:

Прийшла вечеря. Мати сина

Ввечері нагодувала,

Укрила, поцілувала…

І ніби приспала.

Мать, сын, объятия, эмоция – все передается через детали, а не масштаб. О драматургии и визуальности образов произведений говорить излишне, ведь именно они стали его творческой визитной карточкой. Кто знает, возможно, если бы Шевченко жил чуть позже, то у Александра Довженко появился бы конкурент?

Самоирония, которую не видят за Пророком

Вокруг Тараса Шевченко создали образ страждущего украинского пророка, через который не всегда пробиваются истинные черты его многогранной личности. На самом деле поэт имел удивительно уникальную способность посмеяться над собой, своим положением и даже статусом "певца народа", о чем свидетельствует автобиографическая поэма "Слепой".



Самоирония – признак стоицизма Кобзаря / Автопортрет Шевченко

Один из лучших примеров экзистенциальной иронии скрыт в строках "Минають дні, минають ночі..."

Скучно, нудно...

А кому не скучно?

Чиє серце не болить,

Як згадать?..

Вопрос "А кому не скучно" – как реплика актера, который обращается к публике в театре. Эта ирония над собственной тоской и саможалением широко раскрывает внутреннюю силу Кобзаря, который даже в самые сложные времена сохранял стойкость духа и силу воли через юмор, хоть и трагический.

Культурный код в каждом стихотворении

Природа в творчестве Тараса Шевченко – это не просто эмоциональный фон, как ее обычно используют поэты. Для него деревья, цветы и травы стали возможностью оставить в строках символы исторической памяти, которые подчеркивают эмоциональную выразительность и являются носителями архаичной народной мудрости поколений.

В стихах Шевченко природа буквально "живет", реагирует на события, воплощает человеческие чувства или символизирует судьбу народа.

Тополь – девичье одиночество и ожидание

…Похилилася тополя,

Вітрець її гне…

Как рассказывает фольклорная традиция, которая стала основой творчества Кобзаря, тополь – это девушка, которая превратилась в дерево от горя, чаще всего от несчастливой любви. Дерево предстает живым памятником потери: тополь будто укоренился в землю, но душой тянется вверх, как украинская женщина, которая страдает, но не сдается.

Калина – символ Украины и красоты, но также и крови

Калина – один из центральных символов Украины. Ее ассоциируют с женской красотой, материнством, кровью, жертвой, бессмертием. Часто она росла на могиле, как символ памяти об умерших:

...На могилі калина

Зеленіє…

Ее красные ягоды также имеют дуальный смысл: бусинки женской красоты или капли крови. Именно поэтому в творчестве Шевченко калина предстает живой нитью между жизнью и смертью.

Рута – девичья красота или измена

Рута-переступень – это реальное растение, которое в народной культуре имеет магическое, сакральное значение. Ее собирали ночью, чтобы усилить любовные чары или защититься от измены:

У неділю уночі

Понад Дніпром гуляла,

Свою долю шукала,

Руту-переступу рвала…

Терен – боль, потеря, мстительность

Колючий терн известен в фольклоре еще с библейских рассказов. Издавна символизировал муки, боль и раны. Шевченко продолжил традицию, превратив его в символ обагренной кровью земли:

А на терені, мов жар,

Кров людська пролита…

Вместе с тем в терне спрятан образ сопротивления и народной памяти, ведь сломать колючее растение крайне трудно, а тот, кто попытается это сделать, получит болезненные раны.

Барвинок – символ бессмертия

Во времена Шевченко барвинок вплетали в венки невестам, а также клали на могилы. Его ассоциировали с вечной жизнью и любовью, но Кобзарь придал ему еще одно значение – связи между поколениями.

Неудивительно, что такой светлый и сильный символ появился в строках стихотворения "Садок вишневый коло хаты" – картины идиллического украинского счастья, которого в жизни поэта было так мало.

Бунтарь и лирик, художник и режиссер слова, романтик и сатирик – в Шевченко, как в настоящем художнике, уживается немало противоположностей. Он умел говорить о самом сложном просто, а о самом болезненном – с нежностью. Именно поэтому невозможно познать его личность через портреты в учебниках и сложные научные доклады – Кобзаря можно понять только сердцем, погрузившись в его яркую и многогранную поэзию.

Кобзарь вел диалог с будущим и теми, кто ищет свою правду, волю и корни. Поэтому чтение его поэзии – это не только эстетическое удовольствие и культурное обогащение, но и шанс лучше понять себя и услышать сердцем голос поколений.