Каждый седьмой ученик в мире не ходил в школу из-за стихийных бедствий в 2024 году

2024 год был признан самым жарким за всю историю. Кроме того, высокие температуры вызвали ряд стихийных бедствий в разных уголках планеты. А это повлияло и на образовательную сферу.

О влиянии стихийных бедствий на образование, в частности на посещаемость обучения детьми, говорится в отчете ЮНИСЕФ. Какие регионы пострадали больше всего и как это повлияло на образование, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Моя школа".

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Как повлияли стихийные бедствия в мире на обучение

Прошлый 2024 год был крайне непростым – аномальная жара, циклоны, наводнения и другие экстремальные погодные условия, которые повлияли на образование в мире. Больше всего, по данным отчета ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН, это коснулось Афганистана, Бангладеша, Мозамбика, Пакистана и Филиппин.

По данным организации, в 2024 году каждый седьмой школьник в мире не смог посещать занятия из-за климатических опасностей – не менее чем 242 миллиона детей в 85 странах.

Какие цифры указывает отчет:

Южная Азия была наиболее пострадавшим регионом, в прошлом году 128 миллионов учеников столкнулись с перебоями в обучении, связанными с климатом;

в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе пострадало обучение 50 миллионов учеников;

Эль-Ниньо продолжал разрушительным образом влиять на Африку, с частыми сильными дождями и наводнениями в Восточной Африке и сильной засухой в некоторых частях Южной Африки;

74% пострадавших учеников в прошлом году были из семей с низким и ниже среднего уровня дохода страны, но ни один регион не избежал этого.

Из-за стихии сотни школ были разрушены особенно пострадали страны с низким уровнем дохода в Азии и странах Африки к югу от Сахары.

В апреле наводнение разрушило более 400 школ в Пакистане. В Афганистане в мае были волны тепла, за которыми пришло сильное наводнение, разрушившее более 110 школ. Тогда же месяцы засухи на юге Африки, усиленные погодным явлением Эль-Ниньо, поставили под угрозу обучение и будущее миллионов детей.

Циклон "Чидо" также разрушил более 330 школ и три региональных департамента образования в Мозамбике на материковой части Африки, где доступ к образованию уже является серьезной проблемой.

Школьницы с Филиппин после тропического шторма "Кристин" и помощи ЮНИСЕФ / отчет ЮНИСЕФ

Европа тоже пострадала – ливни и наводнения в Италии в конце года нарушили учебный процесс для более 900 тысяч детей. Кроме того, у тысяч детей занятия были приостановлены после катастрофического наводнения в Испании.

Однако, самой большой проблемой стала жара. Только в апреле более 118 миллионов детей были вынуждены прервать обучение, поскольку большая часть Ближнего Востока и Азии, от Газы на западе до Филиппин на юго-востоке, испытала многонедельную волну тепла с температурой выше +40 градусов.

Дети более уязвимы к последствиям кризисов, связанных с погодой, включая волнами тепла, штормами, засухами и наводнениями. Тела детей особенно уязвимы. Они нагреваются быстрее, потеют хуже и остывают медленнее, чем взрослые. Дети не могут сосредоточиться в классах, где нет возможности отдохнуть от изнуряющей жары, и не могут добраться до школы, если тропа затоплена или школы смыты,

– заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Данные демонстрируют, что около 74% детей, пострадавших в 2024 году, проживали в странах со средним и низким уровнем дохода, поэтому экстремальные климатические явления продолжают оказывать значительное влияние на самые бедные страны.

Школы и системы образования мира в значительной степени плохо подготовлены к борьбе с последствиями экстремальных погодных условий,

– подчеркнули в отчете ЮНИСЕФ.

Климат меняется – повышение температуры, штормы, наводнения и другие климатические опасности могут нанести вред школьной инфраструктуре и принадлежностям, усложнить пути в школу, создать опасные условия обучения и повлиять на концентрацию внимания, память, психическое и физическое здоровье учащихся.

Образование является одной из услуг, которая чаще всего нарушается из-за климатических опасностей, но ее часто игнорируют в политических дискуссиях, несмотря на ее роль в подготовке детей к адаптации изменений климата,

– сказала Рассел.

Однако системы образования плохо подготовлены к защите учащихся от стихийных бедствий, поскольку инвестиции в климатически ориентированное финансирование образования остаются низкими. А это еще больше усугубляет существующий кризис обучения в мире.