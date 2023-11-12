Такое решение приняло правительство. Проект указа ежегодно вносится на рассмотрение Президента Украины.

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Школьники могут получить стипендию имени Тараса Шевченко

Так, в этом году стипендии имени Тараса Шевченко назначили десяти талантливым ученикам – победителям IV этапа XXXIV Всеукраинской ученической олимпиады по украинскому языку и литературе 2022 – 2023 учебного года.

Минобразования Украины будет ежемесячно финансировать указанную стипендию за средства бюджета.

Стипендии имени Тараса Шевченко назначаются на год – начиная с 1 сентября каждый год.

Кандидатуры на получение стипендий подает МОН в Кабинет Министров до 1 июня каждого года.

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Как получить стипендию

Вышеупомянутую стипендию получают учащиеся за особые успехи и достижения в изучении украинского языка и литературы.

МОН готовит дипломы, которые в мирное время вручают стипендиатам в их школах во время празднования Дня знаний. Выплачивают ежемесячно по месту обучения.

Если стипендиат поступает в вуз, стипендию ему выплачивают до истечения срока, на который его назначили.

Деньги будут выплачиваться в рамках программы "Государственные премии, стипендии и гранты в сфере образования, науки и техники, стипендии победителям Международных конкурсов". Программа предусматривает 326 400 гривен.

Следовательно, каждый ученик-стипендиат будет получать ежемесячно 2 720 гривен, уточняет РБК-Украина.

Заметим, что 10 учеников уже будут получать стипендии от Президента Украины.