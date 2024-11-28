270 талантливых учеников и молодых исследователей получили стипендии президента

Победители Всеукраинских ученических олимпиад по базовым учебным предметам и Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины (МАН) получили стипендии президента Украины. Всего 270 талантливых учеников и молодых исследователей.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Церемония награждения состоялась 27 ноября в Киеве.

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Талантливая молодежь получила президентские стипендии

В церемонии награждения приняли участие более 200 стипендиатов из разных регионов Украины. Также примерно 80 научных руководителей, педагогов, родителей и представителей образовательных учреждений.

В МОН отмечают, что Всеукраинские ученические олимпиады и конкурс-защита научно-исследовательских работ МАН являются самыми массовыми интеллектуальными соревнованиями страны. Ежегодно во Всеукраинских ученических олимпиадах принимают участие примерно 3 миллиона школьников. Из них 2600 олимпиадников и олимпиадников соревнуются в финале.

Победители олимпиад и конкурса-защиты получают финансовое вознаграждение в течение года.

В 2024 году размер стипендии составляет 2 600 гривен в месяц.

Цель этих мероприятий – поддержка талантливой молодежи, развитие ее научных и творческих способностей, формирование будущих лидеров страны,

– отметили в Минобразования Украины.

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