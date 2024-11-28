Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Церемония награждения состоялась 27 ноября в Киеве.
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Талантливая молодежь получила президентские стипендии
В церемонии награждения приняли участие более 200 стипендиатов из разных регионов Украины. Также примерно 80 научных руководителей, педагогов, родителей и представителей образовательных учреждений.
В МОН отмечают, что Всеукраинские ученические олимпиады и конкурс-защита научно-исследовательских работ МАН являются самыми массовыми интеллектуальными соревнованиями страны. Ежегодно во Всеукраинских ученических олимпиадах принимают участие примерно 3 миллиона школьников. Из них 2600 олимпиадников и олимпиадников соревнуются в финале.
Победители олимпиад и конкурса-защиты получают финансовое вознаграждение в течение года.
В 2024 году размер стипендии составляет 2 600 гривен в месяц.
Цель этих мероприятий – поддержка талантливой молодежи, развитие ее научных и творческих способностей, формирование будущих лидеров страны,
– отметили в Минобразования Украины.
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8-летний школьник попал в Книгу рекордов
- Недавно 8-летний Дмитрий Прийма со Львовщины вошел в Книгу рекордов Украины.
- Он воспроизвел наизусть более 700 фактов о мире за час.
- Дмитрий Прийма также снимается в кино, интересуется автомобилями и мечтает посетить Южную Корею.