Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Церемонія нагородження відбулася 27 листопада в Києві.

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Талановита молодь отримала президентські стипендії

У церемонії нагородження взяли участь понад 200 стипендіатів із різних регіонів України. Також приблизно 80 наукових керівників, педагогів, батьків і представників освітніх закладів.

У МОН зазначають, що Всеукраїнські учнівські олімпіади й конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН є наймасовішими інтелектуальними змаганнями країни. Щороку у Всеукраїнських учнівських олімпіадах беруть участь приблизно 3 мільйони школярів. З них 2600 манівців й олімпіадників змагаються у фіналі.

Переможці олімпіад і конкурсу-захисту отримують фінансову винагороду впродовж року.

У 2024 році розмір стипендії становить 2 600 гривень на місяць.

Мета цих заходів – підтримка талановитої молоді, розвиток її наукових і творчих здібностей, формування майбутніх лідерів країни,

– наголосили у Міносвіти України.

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