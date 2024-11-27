Українці здобули перемогу на міжнародному конкурсі з молодіжного підприємництва World Youth Entrepreneurship Challenge 2024. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Малої академії наук.

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Українські школярі перемогли у світовому конкурсі

Загалом у змаганнях у США брали участь три команди юних науковців із бізнес-інкубатора Ukrainian Future Incubator Малої академії наук України:

OUTEX (Юлія Ткаченко та Кирило Мартинюк),

PhAInix (Вадим Добровольський),

EcoMind (Аріна Хмелюк).

Перемогу здобула команда стартапу OUTEX, яка презентувала інноваційний проєкт і отримала фінансову винагороду.

Конкурс став платформою для талановитих підлітків з різних країн світу, які представили свої інноваційні ідеї.

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