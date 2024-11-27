Українці здобули перемогу на міжнародному конкурсі з молодіжного підприємництва World Youth Entrepreneurship Challenge 2024. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Малої академії наук.
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Українські школярі перемогли у світовому конкурсі
Загалом у змаганнях у США брали участь три команди юних науковців із бізнес-інкубатора Ukrainian Future Incubator Малої академії наук України:
- OUTEX (Юлія Ткаченко та Кирило Мартинюк),
- PhAInix (Вадим Добровольський),
- EcoMind (Аріна Хмелюк).
Перемогу здобула команда стартапу OUTEX, яка презентувала інноваційний проєкт і отримала фінансову винагороду.
Конкурс став платформою для талановитих підлітків з різних країн світу, які представили свої інноваційні ідеї.
До теми 8-річний школяр зі Львівщини вразив Україну знаннями і потрапив до Книги рекордів
8-річний школяр зі Львівщини потрапив до Книги рекордів
- Недавно 8-річний Дмитро Прийма зі Львівщини увійшов до Книги рекордів України.
- Він відтворив напам'ять понад 700 фактів про світ за годину.
- Дмитро Прийма також знімається в кіно, цікавиться автомобілями і мріє відвідати Південну Корею.