Він за годину відтворив напам'ять понад 700 фактів про світ. Про його досягнення інформує 24 Канал з посиланням на Новояворівську міськраду.

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Школяр зі Львівщини потрапив до Книги рекордів України

Дмитро Прийма, учень 2-В класу Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3, став рекордсменом, відтворивши напам’ять понад 700 фактів про світ за годину. Це досягнення вже увійшло в історію громади.

Місцеве радіо Yantarne.fm пише, що Дмитро Прийма знімається в кіно, зокрема, в серіалі "Біженка", цікавиться марками автомобілів і любить готувати бургери. А ще хлопчик мріє побувати у Південній Кореї.

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України і видали хлопчику диплом.

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