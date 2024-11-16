Він за годину відтворив напам'ять понад 700 фактів про світ. Про його досягнення інформує 24 Канал з посиланням на Новояворівську міськраду.
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Школяр зі Львівщини потрапив до Книги рекордів України
Дмитро Прийма, учень 2-В класу Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3, став рекордсменом, відтворивши напам’ять понад 700 фактів про світ за годину. Це досягнення вже увійшло в історію громади.
Місцеве радіо Yantarne.fm пише, що Дмитро Прийма знімається в кіно, зокрема, в серіалі "Біженка", цікавиться марками автомобілів і любить готувати бургери. А ще хлопчик мріє побувати у Південній Кореї.
Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України і видали хлопчику диплом.
До теми 14-річна школярка встановила рекорд України зі знання англійської мови
14-річна школярка встановила рекорд України
- 14-річна школярка Ольга Товстуха недавно встановила рекорд України, ставши наймолодшою українкою, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С1 за шкалою IELTS.
- Ольга є ученицею Чернівецького ліцею №9 і, окрім англійської, вивчає ще три іноземні мови: французьку, іспанську та німецьку.
- Раніше рекорд належав Діані Бурдейні, учениці 11 класу з Чернівецької області, яка також підтвердила знання англійської на рівні С1.
- Лана Вєтрова, очільниця Національного реєстру рекордів України, зазначила, що такі досягнення свідчать про високий рівень освіти серед українців.