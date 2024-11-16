Он за час воспроизвел наизусть более 700 фактов о мире. О его достижении информирует 24 Канал з ссылкой на Новояворовский горсовет.

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Школьник со Львовщины попал в Книгу рекордов Украины

Дмитрий Прийма, ученик 2-В класса Новояворовского ОЗСО I-III ступеней №3, стал рекордсменом, воспроизведя наизусть более 700 фактов о мире за час. Это достижение уже вошло в историю общины.

Местное радио Yantarne.fm пишет, что Дмитрий Прийма снимается в кино, в частности, в сериале "Беженка", интересуется марками автомобилей и любит готовить бургеры. А еще мальчик мечтает побывать в Южной Корее.

Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины и выдали мальчику диплом.

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