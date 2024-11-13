Навчання у німецьких школах відрізняється від українського. Своїми спостереженнями поділилася мама з Ізюма Вікторія Бублик у своєму тіктоці. Що дивує маму і педагога, читайте на 24 Каналі.

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10 фактів про німецьку школу від мами-українки

Мама-педагогиня відмітила 10 фактів, які різнять навчання в українських школах та німецьких.

Факт 1. Навчальний рік розпочинається не 1 вересня, а у серпні у будь-який день. Немає традиції святкової лінійки, діти просто приходять у школу на заняття і працюють за розкладом.

Факт 2. Літні канікули тривають півтора місяця. Проте діти протягом року мають достатню кількість святкових днів для відпочинку. Є різдвяні, пасхальні, осінні та зимові канікули. Школа у ці дні закрита і відпочивають і школярі, і вчителі.

Факт 3. Оцінки виставляються в іншому порядку по 5-бальній системі: 1 – це відмінно, 5 – дуже погано.

Факт 4. Уроки вчителі можуть проводити на вулиці. Для цього є спеціально відведені місця, наприклад, альтанки де є дошка і крейда. Також уроки можуть провести у парку, гуляючи містом або в магазині.

Уроки на вулиці у німецьких школах / фото для привернення уваги

Факт 5. По завершенню навчального року у школярів є цілий тиждень, коли вони кожного дня вони мають якісь пригоди: квест по місту, екскурсії, сплави на байдарках, смаження сосисок у дворі школи із запрошенням батьків та друзів.

Факт 6. Педради для вчителів на початку року проводяться не у школі. Таким місцем може стати музей видатного діяча, орендована приватна школа з власним зоопарком та садом. Або один з вчителів може запросити у власний дім на екскурсію.

Факт 7. Учительська – це зона для максимального комфорту вчителя. Тут педагоги можуть проводити корпоративи, разом снідати та обідати. Крім того, там є все необхідне для простого приготування їжі.

Учительська – це зона, де можна провести корпоратив, просто разом поснідати або пообідати. Зварити сосиски на плиті, заварити каву у кавомашині, розігріти бутерброд у мікрохвильовій, помити посуд у посудомийці. Дуже простора і затишна,

– розповідає Вікторія.

Факт 8. Мобільні телефони заборонені під час уроків і перерв. Можна тільки під час великої перерви. Якщо телефоном користуватися на уроці, то вчитель має право його забрати і повернути тільки батькам. Повторюється кілька разів – штраф батькам.

Факт 9. Учні та батьки з повагою ставляться до вчителів, а якщо дитина порушує порядок, то на дорослих можуть накласти штраф.

Факт 10. Є велика перерва, яка триває 20 хвилин. Всі діти без виключень виходять у двір школи. Вони там можуть снідати, грати у волейбол, просто гуляти, розмовляти. Погода не має значення, тільки якщо сильний дощ або сніг, всі залишаються у приміщенні.

Що ж маємо змогу порівняти. Безперечно, підходи відрізняються, але до них легко адаптуватися дитині.