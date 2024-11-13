Обучение в немецких школах отличается от украинского. Своими наблюдениями поделилась мама из Изюма Виктория Бублик в своем тиктоке. Что удивляет маму и педагога, читайте на 24 Канале.

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10 фактов о немецкой школе от мамы-украинки

Мама-педагог отметила 10 фактов, которые отличают обучение в украинских школах и немецких.

Факт 1. Учебный год начинается не 1 сентября, а в августе в любой день. Нет традиции праздничной линейки, дети просто приходят в школу на занятия и работают по расписанию.

Факт 2. Летние каникулы длятся полтора месяца. Однако дети в течение года имеют достаточное количество праздничных дней для отдыха. Есть рождественские, пасхальные, осенние и зимние каникулы. Школа в эти дни закрыта и отдыхают и школьники и учителя.

Факт 3. Оценки выставляются в другом порядке по 5-балльной системе: 1 – это отлично, 5 – очень плохо.

Факт 4. Уроки учителя могут проводить на улице. Для этого есть специально отведенные места, например, беседки, где есть доска и мел. Также уроки могут провести в парке, гуляя по городу или в магазине.

Уроки на улице в немецких школах / фото для привлечения внимания

Факт 5. По завершению учебного года у школьников есть целая неделя, когда они каждый день они имеют какие-то приключения: квест по городу, экскурсии, сплавы на байдарках, жарка сосисок во дворе школы с приглашением родителей и друзей.

Факт 6. Педсоветы для учителей в начале года проводятся не в школе. Таким местом может стать музей выдающегося деятеля, арендованная частная школа с собственным зоопарком и садом. Или один из учителей может пригласить в собственный дом на экскурсию.

Факт 7. Учительская – это зона для максимального комфорта учителя. Здесь педагоги могут проводить корпоративы, вместе завтракать и обедать. Кроме того, там есть все необходимое для простого приготовления пищи.

Учительская – это зона, где можно провести корпоратив, просто вместе позавтракать или пообедать. Сварить сосиски на плите, заварить кофе в кофемашине, разогреть бутерброд в микроволновой, помыть посуду в посудомойке. Очень просторная и уютная,

– рассказывает Виктория.

Факт 8. Мобильные телефоны запрещены во время уроков и перерывов. Можно только во время большого перерыва. Если телефоном пользоваться на уроке, то учитель имеет право его забрать и вернуть только родителям. Повторяется несколько раз – штраф родителям.

Факт 9. Ученики и родители с уважением относятся к учителям, а если ребенок нарушает порядок, то на взрослых могут наложить штраф.

Факт 10. Есть большой перерыв, который длится 20 минут. Все дети без исключений выходят во двор школы. Они там могут завтракать, играть в волейбол, просто гулять, разговаривать. Погода не имеет значения, только если сильный дождь или снег, все остаются в помещении.

Что же имеем возможность сравнить. Бесспорно, подходы отличаются, но к ним легко адаптироваться ребенку.