Этот украинский вуз предлагает абитуриентам самую высокую стипендию
Киевская школа экономики предлагает абитуриентам возможность получить самую высокую стипендию в нашей стране. Сумма помощи составляет – тысяч долларов ежемесячно.
Однако получить ее смогут далеко не все. Подробности сообщили в вузе.
Кто может претендовать на стипендию
В вузе рассказали, что именно студенты образовательной программы "Физическая математика" Киевской школы экономики имеют возможность получать такую стипендию. На нее могут претендовать:
победители Всеукраинской ученической олимпиады I–III ступеней по физике, математике, информатике, информационным технологиям, астрономии;
абитуриенты, набравшие 180+ баллов по математике или физике на НМТ.
KSE также предоставляет самую высокую стипендию в Украине – 1000$ для участников международных олимпиад по математике, физике и астрономии.
Интересно! Если участник НМТ в 2026 году наберет по каждому предмету более 185 баллов и поступит в украинский вуз, он сможет ежемесячно получать стипендию в размере 10 тысяч гривен.
Куда хочет поступить один из лучших участников НМТ 2026 года
- В июне завершилась основная сессия национального мультитеста 2026 года. Максимальные 800 баллов смогли набрать лишь два участника.
- Один из них – выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук. Другой – ученик из Черниговской области Иван Прудько.
- В комментарии "Суспильное" Прудко рассказал, что сдавал НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и географии. Говорит, что не ожидал такого результата.
- Парень также признался, что планирует поступать в вуз. Пока что он выбрал KSE (Киевскую школу экономики).