"МОН наработает решение": Зеленский сделал заявление о повышении стипендий для студентов

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о повышении стипендий для студентов. В частности, акцентировал, что решение уже нарабатывают.

В своем телеграмме президент также рассказал о поездке в Ровно и общении со студентами профессионального колледжа.

Смотрите также Как поступить в Гарвард и Оксфорд: юный украинский гений поделился секретом

Что заявил президент

Зеленский сообщил, что обсуждал со студентами и руководителями предприятий тему трудоустройства после выпуска. Также говорили о подготовке специалистов, популяризацию профессионального образования.

Поднимался и вопрос повышения стипендий. Возможные решения наработает Министерство образования и науки,

– написал глава нашего государства.

Смотрите также Цены на обучение в украинских вузах будут расти: где и почему

Что ранее анонсировала глава правительства

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в марте этого года сообщила, что стипендия с сентября вырастет вдвое. Студенты будут получать средства независимо от формы собственности ЗВО.

Руководительница Кабмина также заявила, что студенты, которые учатся на бюджете, будут получать академические стипендии в размере не менее 4 тысяч гривен с 1 сентября этого года.

Смотрите также Призовой фонд – миллион: украинский лицей – в списке 50 лучших школ мира

Стипендии студентов вырастут вдвое

С сентября 2025 года в Украине увеличили размер президентских стипендий.

Также чиновники в прошлом году анонсировали, что с сентября 2026 года вырастут стипендии всех студентов колледжей и вузов в Украине. Соискатели образования будут получать вдвое большие выплаты.

Так, в вузах вырастут суммы всех видов стипендий: от минимальной академической – до президентской и отраслевых. В колледжах будет аналогичное повышение: минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии также вырастут вдвое.