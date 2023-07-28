Популярная профессия: сколько стоит обучение на психолога в ЗВО

В Украине продолжается вступительная кампания 2023 года. Достаточно популярной среди абитуриентов является профессия психолога.

Абитуриентов при поступлении этой специальности ожидает высокая конкуренция за бюджетные места. А также – немалые цены на контракт.

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Сколько стоит год обучения по специальности "Психология":

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023 Киево-Могилянская академия 55 тысяч гривен +47% Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 39,9 тысяч гривен +5% Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 34,9 тысяч гривен +20% Львовский национальный университет имени Ивана Франко 34,5 тысяч гривен +10% Харьковский национальный университет имени Каразина 28 тысяч гривен +10%

Вступительная кампания – 2023: кратко В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.

Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.

Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.

Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.

Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.

Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты поступающего.

Их регистрация началась 1 июля.

Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.