Абітурієнтів під час вступу на цю спеціальність чекає висока конкуренція за бюджетні місця. А також – чималі ціни на контракт.

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Скільки коштує рік навчання за фахом "Психологія":

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Києво-Могилянська академія 55 тисяч гривень +47% Київський національний університет імені Тараса Шевченка 39,9 тисяч гривень +5% Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 34,9 тисяч гривень +20% Львівський національний університет імені Івана Франка 34,5 тисяч гривень +10% Харківський національний університет імені Каразіна 28 тисяч гривень +10%

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