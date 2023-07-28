Абитуриентов при поступлении этой специальности ожидает высокая конкуренция за бюджетные места. А также – немалые цены на контракт.

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Сколько стоит год обучения по специальности "Психология":

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023 Киево-Могилянская академия 55 тысяч гривен +47% Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 39,9 тысяч гривен +5% Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 34,9 тысяч гривен +20% Львовский национальный университет имени Ивана Франко 34,5 тысяч гривен +10% Харьковский национальный университет имени Каразина 28 тысяч гривен +10%

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