Абитуриентов при поступлении этой специальности ожидает высокая конкуренция за бюджетные места. А также – немалые цены на контракт.
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Сколько стоит год обучения по специальности "Психология":
|ЗВО
|Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024
|Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
|Киево-Могилянская академия
|55 тысяч гривен
|+47%
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|39,9 тысяч гривен
|+5%
|Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
|34,9 тысяч гривен
|+20%
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|34,5 тысяч гривен
|+10%
|Харьковский национальный университет имени Каразина
|28 тысяч гривен
|+10%
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты поступающего.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.