Об этом рассказал заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий и добавил, что с этой разницей нужно что-то делать. Также он уточнил, какие специальности чаще всего в этом году выбирают абитуриенты.
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Какие специальности являются самыми популярными среди абитуриентов
Чиновник отметил: в этом году спросом пользуются военные специальности. Особенно их выбирают ребята, которые сейчас воюют на фронте и хотят получить офицерские звания. Кроме того, спросом пользуются ИТ и экономические специальности.
Но есть еще решение Кабмина в этом году с целью откорректировать государственный заказ в сторону таких специальностей, как терапия языка и речи, физическая реабилитация, эрготерапия, психология, социальная работа. Это все специальности с повышенным спросом, ведь нам нужно будет восстанавливать человеческий капитал,
– заметил Винницкий.
К тому же через четыре года, по его словам, завершат обучение инженеры-строители, которые будут задействованы в восстановлении страни.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.