Про це розповів заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький і додав, що з цією різницею треба щось робити. Також він уточнив, які спеціальності найчастіше цього року обирають абітурієнти.
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Які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників
Посадовець зазначив: цьогоріч попит мають військові спеціальності. Особливо їх обирають хлопці, які зараз воюють на фронті і хочуть здобути офіцерські звання. Крім того, попит мають ІТ та економічні спеціальності.
Але є ще цьогорічне рішення Кабміну з метою відкоригувати державне замовлення у бік таких спеціальностей, як терапія мови і мовлення, фізична реабілітація, ерготерапія, психологія, соціальна робота. Це все спеціальності з підвищеним попитом, адже нам потрібно буде відновлювати людський капітал,
– зауважив Винницький.
До того ж через чотири роки, за його словами, завершать навчання інженери-будівельники, які будуть задіяні у відбудові.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.