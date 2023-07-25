Про це розповів заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький і додав, що з цією різницею треба щось робити. Також він уточнив, які спеціальності найчастіше цього року обирають абітурієнти.

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Які спеціальності є найпопулярнішими серед вступників

Посадовець зазначив: цьогоріч попит мають військові спеціальності. Особливо їх обирають хлопці, які зараз воюють на фронті і хочуть здобути офіцерські звання. Крім того, попит мають ІТ та економічні спеціальності.

Але є ще цьогорічне рішення Кабміну з метою відкоригувати державне замовлення у бік таких спеціальностей, як терапія мови і мовлення, фізична реабілітація, ерготерапія, психологія, соціальна робота. Це все спеціальності з підвищеним попитом, адже нам потрібно буде відновлювати людський капітал,

– зауважив Винницький.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

До того ж через чотири роки, за його словами, завершать навчання інженери-будівельники, які будуть задіяні у відбудові.

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