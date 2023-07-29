Сколько нужно платить за год обучения в вузе, чтобы получить образование дизайнера

В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи и вузы. Цены на обучение по контракту выросли по сравнению с 2022 годом.

Получить творческую специальность в 2023 году тоже не стало дешевле. При этом поступающие должны еще и успешно сдать творческий конкурс.

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Какая стоимость обучения по специальности "Графический дизайн" 2023

Для соискателей бюджета творческие испытания уже завершились. Но они продолжаются для контрактников.

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023 Артакадемия современного искусства имени Сальвадора Дали (частная) 59,5 тысяч гривен +20% Киевский национальный университет культуры и искусств 49,9 тысяч гривен +9% Львовская национальная академия искусств 48 тысяч гривен +26% Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (Киев): 40 тысяч гривен +10% Харьковская государственная академия дизайна и искусств 30,5 тысяч гривен -19%

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Для поступления на какие специальности необходим творческий конкурс

Пройти творческий конкурс нужно для поступления на следующие специальности:

физическая культура и спорт;

аудиовизуальное искусство и производство;

дизайн (специализация "Графический дизайн");

дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");

дизайн (специализация "Дизайн среды");

дизайн (специализация "Промышленный дизайн");

изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

хореография;

музыкальное искусство;

сценическое искусство;

архитектура и градостроительство.

Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно.