Обучение в Черновицком университете подорожает: ректор обнародовал цифры

В следующем учебном году стоимость получения образования на отдельных специальностях в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича подорожает. В среднем – от 12 до 25%.

Об этом рассказал ректор вуза Руслан Билоскурский. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на АСС.

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Как изменятся цены на обучение в ЧНУ имени Федьковича

Ректор вуза заявил, что осуществили минимально необходимый уровень корректировки стоимости.

Университет планирует повышение стоимости обучения в среднем от 12 до 25%. Отмечу, что это тот минимально необходимый уровень корректировки, который позволит нам покрыть рост цен на энергоносители, обеспечить определенное обновление нашей материально-технической базы. И, что главное для нас, – это сохранить надлежащее качество образования,

– заявил Белоскурский.

И добавил: в целом, если рассматривать стоимость обучения не в контексте годовой оплаты, а, например, разделить на количество месяцев, то эта оплата, в зависимости от специальности, будет от 3 до 4 тысяч гривен в месяц.

Треть абитуриентов, которые поступают на 1 курс, будут иметь возможность учиться по государственному заказу. Также мы реализуем программу грантового обеспечения Министерства образования и науки, которая предусматривает гранты 1 и 2 уровней. Мы сотрудничаем с отдельными фондами, которые также предлагают гранты, покрывающие обучение студентов-плательщиков. Те студенты, которые работают по грантовым программам, имеют покрытые 30 – 40% от полной стоимости,

– заявил ректор ЧНУ имени Федьковича.

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Какая самая дорогая и самая дешевая специальности в вузе

Самой дешевой по состоянию на сейчас в Черновицком университете имени Юрия Федьковича на бакалавриате является специальность богословие. Здесь стоимость обучения ориентировочно составляет более 15 тысяч гривен.

Самой дорогой в ЗВО является английская филология, где годовая стоимость обучения почти "доходит" до 50 тысяч гривен. В этом диапазоне находится и стоимость обучения, например, на такие популярные сейчас специальности, как IT или управления и администрирования.

Ректор говорит: среди вузов, к примеру, на Западе Украины, в ЧНУ – не самая высокая стоимость обучения.

Мы также рассказывали, какие специальности сейчас самые популярные среди поступающих.