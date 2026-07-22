Суммы значительные: каковы цены на обучение в магистратуре Киевской школы экономики
В Украине продолжается приемная кампания 2026 года в вузы. В том числе и на обучение в магистратуре.
Ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик рассказал 24 Каналу, каковы цены на обучение в магистратуре его вуза в этом году.
Какова стоимость обучения в магистратуре KSE University
В этом году вуз набирает студентов на 10 магистерских программ.
Полная стоимость обучения по контракту – от 150 тысяч до 270 тысяч гривен в зависимости от программы,
– сообщил ректор вуза.
И добавил, что большинство программ длится 20 месяцев, часть – 14 месяцев.
Также Тимофей Брик назвал стоимость года обучения по конкретным специальностям.
"Экономика бизнеса и финансов" – 270 тысяч гривен за 14 месяцев обучения. На программе предусмотрено 8 бюджетных и 27 контрактных мест.
"Экономический анализ" – 240 тысяч гривен за 20 месяцев. Это одна из первых программ KSE University, которая работает с 1996 года.
По 230 тысяч гривен стоит обучение по программам "Урбанистика и послевоенное восстановление", "Социальная психология", "Биоинформатика и анализ биомедицинских данных" и "Математика". Продолжительность этих программ – 20 месяцев.
"Публичная политика и государственное управление" – 225 тысяч гривен за 20 месяцев. В 2026 году на программе предусмотрено 8 бюджетных и 82 контрактных места.
"Беспилотные летательные аппараты" – 180 тысяч гривен за 14 месяцев. В этом году на программе предусмотрено 100 контрактных мест.
"Микро- и наноэлектроника" – 180 тысяч гривен. Продолжительность программы – 20 месяцев.
"Исследование памяти и публичная история" – 150 тысяч гривен за 20 месяцев. На программу предусмотрено 6 бюджетных и 29 контрактных мест.
В прошлом году самыми популярными на магистратуре были "Публичная политика и управление" и "Беспилотные летательные аппараты",
– уточнил ректор киевского вуза.
Абитуриенты также могут претендовать на академические гранты и финансовую помощь. Для этого необходимо подать заявку на сайте до 26 июля включительно для магистров.
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