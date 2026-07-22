Ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик рассказал 24 Каналу, каковы цены на обучение в магистратуре его вуза в этом году.

Какова стоимость обучения в магистратуре KSE University

В этом году вуз набирает студентов на 10 магистерских программ.

Полная стоимость обучения по контракту – от 150 тысяч до 270 тысяч гривен в зависимости от программы,

– сообщил ректор вуза.

И добавил, что большинство программ длится 20 месяцев, часть – 14 месяцев.

Также Тимофей Брик назвал стоимость года обучения по конкретным специальностям.

"Экономика бизнеса и финансов" – 270 тысяч гривен за 14 месяцев обучения. На программе предусмотрено 8 бюджетных и 27 контрактных мест.

"Экономический анализ" – 240 тысяч гривен за 20 месяцев. Это одна из первых программ KSE University, которая работает с 1996 года.

По 230 тысяч гривен стоит обучение по программам "Урбанистика и послевоенное восстановление", "Социальная психология", "Биоинформатика и анализ биомедицинских данных" и "Математика". Продолжительность этих программ – 20 месяцев.

"Публичная политика и государственное управление" – 225 тысяч гривен за 20 месяцев. В 2026 году на программе предусмотрено 8 бюджетных и 82 контрактных места.

"Беспилотные летательные аппараты" – 180 тысяч гривен за 14 месяцев. В этом году на программе предусмотрено 100 контрактных мест.

"Микро- и наноэлектроника" – 180 тысяч гривен. Продолжительность программы – 20 месяцев.

"Исследование памяти и публичная история" – 150 тысяч гривен за 20 месяцев. На программу предусмотрено 6 бюджетных и 29 контрактных мест.

В прошлом году самыми популярными на магистратуре были "Публичная политика и управление" и "Беспилотные летательные аппараты",

– уточнил ректор киевского вуза.

Абитуриенты также могут претендовать на академические гранты и финансовую помощь. Для этого необходимо подать заявку на сайте до 26 июля включительно для магистров.