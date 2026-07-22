Ректор Київської школи економіки Тимофій Брік розповів 24 Каналу, які ціни на навчання у магістратурі у його виші цьогоріч.

Які ціни на навчання у магістратурі у KSE University

Цьогоріч виш набирає студентів на 10 магістерських програм.

Повна вартість навчання на контракті – від 150 тисяч до 270 тисяч гривень залежно від програми,

– повідомив ректор ЗВО.

І додав, що більшість програм триває 20 місяців, частина – 14 місяців.

Також Тимофій Брік назвав вартість року навчання на конкретних спеціальностях.

"Економіка бізнесу та фінансів" – 270 тисяч гривень за 14 місяців навчання. На програмі передбачені 8 бюджетних і 27 контрактних місць.

"Економічний аналіз" – 240 тисяч гривень за 20 місяців. Це одна з перших програм KSE University, яка працює з 1996 року.

По 230 тисяч гривень вартує навчання на програмах "Урбаністика та повоєнна відбудова", "Соціальна психологія", "Біоінформатика та аналіз біомедичних даних" і "Математика". Тривалість цих програм – 20 місяців.

"Публічна політика та врядування" – 225 тисяч гривень за 20 місяців. У 2026 році на програмі передбачили 8 бюджетних і 82 контрактні місця.

"Безпілотні літальні апарати" – 180 тисяч гривень за 14 місяців. Цьогоріч на програмі передбачили 100 контрактних місць.

"Мікро- та наноелектроніка" – 180 тисяч гривень. Тривалість програми – 20 місяців.

"Дослідження пам'яті та публічна історія" – 150 тисяч гривень за 20 місяців. На програмі передбачили 6 бюджетних і 29 контрактних місць.

Торік найпопулярнішими на магістратурі були "Публічна політика та врядування" та "Безпілотні літальні апарати",

– уточнив ректор київського вишу.

Вступники також можуть претендувати на академічні гранти та фінансову допомогу. Для цього потрібно подати заявку на сайті до 26 липня включно для магістрів.