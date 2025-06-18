Какова стоимость обучения в пяти самых популярных университетах Украины в 2025 году

В этом году за получение высшего образования в Украине придется платить больше. В частности, в топовых вузах нашего государства.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Page. Рассказываем о ценах на контрактное обучение в пяти самых популярных ЗВО нашего государства среди абитуриентов.

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Какова стоимость обучения в топовых вузах Украины в 2025 году

Поэтому абитуриентам в этом году стоит ориентироваться на большие суммы за год обучения. В частности, в нижеуказанных таких вузах.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Здесь диапазон цен – от 39,79 – до 66,755 тысяч гривен.

В ЛНУ дороже обойдутся образовательные программы, например "Право", "Кибербезопасность", Международные отношения", "Английский и второй иностранный язык и литература" и др. К примеру, если сравнивать с 2024 годом, "Право" подорожало с 52,89 тысячи гривен для первокурсников до 66,755 тысячи гривен. То есть на 26%.

Меньше всего будут платить за обучение в ЛНУ поступающие, которые выбирают направления "Среднее образование", "Науки о земле", "Математика" и др.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Диапазон цен в этом вузе такой: 43,8 – 95 95,6 тысячи гривен.

Дороже всего – 95,6 тысяч гривен – поступающие должны отдать за программу "Международная коммерция и инвестиции" с английским языком обучения. Со второго курса придется этим студентам платить уже 100,4 тысячи гривен.

За "Менеджмент организаций" и "Маркетинг" надо платить 79,6 тысячи гривен, а обучение на журналиста или юриста "требует" 76,6 тысячи гривен.

Дешевле всего – 43,8 тысячи гривен – в КНУ стоят такие образовательные программы: "Биология", "Экология", "Химия", "Астрономия", "Физика", "Математика" и ряд других.

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Диапазон цен в этом вузе такой: 44,9 – 67,6 тысячи гривен.

В КПИ дороже всего стоят образовательные программы "Право", "Международные отношения", Менеджмент" и т.д., где цена достигает 67,6 тысячи гривен.

Значительно подорожало изучение ІТ-специальностей, ради которых в КПИ подает документы немало абитуриентов. Например, "Компьютерные науки" стоят 54,9 тысячи гривен. Это на 20% больше чем для поступающих 2024 года. А "Кибербезопасность" и "Инженерия программного обеспечения" – по 64,9 тысячи гривен.

Обучение на инженерных и естественных направлениях в КПИ дешевле – около 44,9 тысячи гривен.

Национальный университет "Львовская политехника"

Диапазон цен во Львовской политехнике такой: 38,9 – 69,9 тысячи гривен.

Самая дорогая образовательная программа в вузе – "Системы искусственного интеллекта". На второй строчке популярная среди поступающих IT-специальность – "Инженерия программного обеспечения", которая стоит 59,5 тысячи гривен (+ 6%, если сравнивать с прошлым годом).

Ряд специальностей, таких как "Экономика", "Учет и налогообложение", "Менеджмент", "Маркетинг", стоят в этом вузе 56,8 тысячи гривен. А "Беспилотные летательные аппараты", "Атомная энергетика", "Электроника" и т.д. – 38,9 тысячи гривен.

Государственный торгово-экономический университет

Диапазон цен в этом вузе такой: 33,5 – 42,2 тысячи гривен.

В столичном ДТЭУ стоимость обучения кажется на первый взгляд доступной, если сравнивать с другими популярными учреждениями высшего образования.

Например, осваивать "Менеджмент" здесь можно за 42,2 тысячи гривен за год обучения, "Дизайн" или "Компьютерные науки" – за 38 тысяч гривен, а "Математическое моделирование и искусственный интеллект" – за 33,5 тысячи гривен.