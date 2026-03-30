Один из фаворитов поступающих: какие цены на обучение в ЛНУ имени Франко

Национальный университет имени Ивана Франко является одним из топовых вузов нашей страны. В прошлом году он был одним из фаворитов абитуриентов по количеству поданных заявлений.

Об этом отмечали в информационной системе "Вступ.ОСВИТА.UA". Здесь размещают рейтинговые списки абитуриентов в вузы и колледжи Украины.

Какие цены на обучение в ЛНУ?

24 Канал предлагает будущим абитуриентам ознакомиться с ценами на обучение на дневной форме по состоянию на 2025/26 учебный год во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Этот вуз – один из лидеров прошлогодней вступительной кампании по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования.

Цена на обучение здесь разные. Зависит от специальности и образовательной программы.

Например, стоимость года обучения на специальности "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг" (дневная форма) – 53700 гривен. Такая же стоимость и на "Журналистике".

За год на "Экономике и международных экономических отношениях" придется заплатить 53700 или 66755 гривен, в зависимости от образовательной программы.

За "Компьютерные науки" – 66755 гривен. Так же и за "Международные отношения". Зато за "Маркетинг" – 53700 гривен.

Год обучения на "Праве" обойдется в 66755 гривен; на "Прикладной математике" – в 45150 гривен; на "Психологии" – 53700 гривен.

Интересно! ЛНУ имени Ивана Франко оказался в пятерке вузов, которые стали самыми популярными среди поступающих в аспирантуру 2025 года.

Год обучения на "Среднем образовании" стоит 27853 или 39790 гривен, в зависимости от образовательной программы.

"Филология" при этом – от 31605 до 66755 гривен. Здесь стоит учитывать многообразие образовательных программ.

