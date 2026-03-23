Такие данные обнародовали в информационной системе "Вступ.ОСВИТА.UA". Здесь размещают рейтинговые списки абитуриентов в вузы и колледжи Украины.

Какие цены на обучение во Львовской политехнике?

24 Канал предлагает будущим абитуриентам ознакомиться с ценами на обучение на дневной форме по состоянию на 2025/26 учебный год во Львовской политехнике.

Национальный университет "Львовская политехника" является одним из лидеров прошлогодней вступительной кампании по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования.

Цена на обучение в вузе разные. Зависит от специальности и образовательной программы.

Например, на специальности "Автомобильный транспорт" цены колеблются от 45400 до 51 тысячи гривен – в зависимости от выбранной образовательной программы.

За обучение на дизайнера придется отдать 49500 гривен за год обучения.

На специальности "Журналистика" стоимость года обучения – 56800 гривен.

Год обучения на "Инженерии программного обеспечения" стоит 59500 гривен. На "Кибербезопасности и защите информации" – 56800 гривен (заочная форма – 34100 гривен).

Год на "Компьютерных науках" стоит от 49500 до 69900 гривен.

Обучение на маркетолога обойдется в 56800 гривен.

Будущим менеджерам придется платить за год получения образования 56800 гривен.

"Филология" во львовском вузе стоит 45400 или 57 600 гривен за год. Здесь также стоит учитывать образовательные программы. "Международные отношения" и "Психология" – 57600 гривен.

Интересно! Львовская политехника оказалась в тройке вузов, которые стали самыми популярными среди поступающих в аспирантуру 2025 года.

