Такі дані оприлюднили в інформаційній системі "Вступ.ОСВІТА.UA". Тут розміщують рейтингові списки абітурієнтів до вишів та коледжів України.
Які ціни на навчання у Львівській політехніці?
24 Канал пропонує майбутнім вступникам ознайомитись із цінами на навчання на денній формі станом на 2025/26 навчальний рік у Львівській політехніці.
Національний університет "Львівська політехніка" є одним із лідерів торішньої вступної кампанії за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти.
Ціна на навчання у виші різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.
Наприклад, на спеціальності "Автомобільний транспорт" ціни коливаються від 45400 до 51 тисячі гривень – залежно від обраної освітньої програми.
За навчання на дизайнера доведеться віддати 49500 гривень за рік навчання.
На спеціальності "Журналістика" вартість року навчання – 56800 гривень.
Рік навчання на "Інженерії програмного забезпечення" коштує 59500 гривень. На "Кібербезпеці та захисті інформації" – 56800 гривень (заочна форма – 34100 гривень).
Рік на "Комп'ютерних науках" коштує від 49500 до 69900 гривень.
Навчання на маркетолога обійдеться у 56800 гривень.
Майбутнім менеджерам доведеться платити за рік здобуття освіти 56800 гривень.
"Філологія" у львівському виші коштує 45400 або 57 600 гривень за рік. Тут також варто зважати на освітні програми. "Міжнародні відносини" і "Психологія" – 57600 гривень.
Цікаво! Львівська політехніка опинилася у трійці вишів, які стали найпопулярнішими серед вступників в аспірантуру 2025 року.
Які виші торік найчастіше обирали вступники?
- На початку цього навчального року Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України під час брифінгу у назвав список найкращих університетів вступної кампанії 2025 року.
- Рейтинг базувався на тому, які ЗВО найчастіше обирали абітурієнти.
- На першому місці "Львівська політехніка", потім ЛНУ імені Івана Франка та КНУ імені Тараса Шевченка, уточнив Олег Шаров.
- Він зауважив, що раніше серед лідерів завжди були і ЗВО з Харкова. Але з безпекових міркувань абітурієнти почали рідше їх обирати.