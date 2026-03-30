Про це зазначали в інформаційній системі "Вступ.ОСВІТА.UA". Тут розміщують рейтингові списки абітурієнтів до вишів та коледжів України.

Дивіться також Фаворит українських вступників: які ціни на навчання у "Львівській політехніці"

Які ціни на навчання у ЛНУ?

24 Канал пропонує майбутнім вступникам ознайомитись із цінами на навчання на денній формі станом на 2025/26 навчальний рік у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Цей виш – один із лідерів торішньої вступної кампанії за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти.

Ціна на навчання тут різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.

Наприклад, вартість року навчання на спеціальності "Готельно-ресторанна справа та кейтеринг" (денна форма) – 53700 гривень. Така сама вартість і на "Журналістиці".

За рік на "Економіці та міжнародних економічних відносинах" доведеться заплатити 53700 або 66755 гривень, залежно від освітньої програми.

За "Комп'ютерні науки" – 66755 гривень. Так само і за "Міжнародні відносини". Натомість за "Маркетинг" – 53700 гривень.

Рік навчання на "Праві" обійдеться у 66755 гривень; на "Прикладній математиці" – у 45150 гривень; на "Психології" – 53700 гривень.

Цікаво! ЛНУ імені Івана Франка опинився у п'ятірці вишів, які стали найпопулярнішими серед вступників в аспірантуру 2025 року.

Рік навчання на "Середній освіті" коштує 27853 або 39790 гривень, залежно від освітньої програми.

"Філологія" при цьому – від 31605 до 66755 гривень. Тут варто зважати на різноманіття освітніх програм.

Дивіться також "Виші доводитимуть цінність": у МОН заявили про скорочення кількості студентів

Які виші у 2025 році обирали вступники в Україні?