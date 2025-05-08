Когда вузы должны обнародовать стоимость обучения на контракте

Высшие учебные заведения Украины должны обнародовать информацию о стоимости обучения на контракте для абитуриентов, которые будут поступать на первый курс, до 19 мая.

Такое требование содержит Порядок формирования минимального размера платы за обучение для получения высшего образования на основе индикативной себестоимости. Его утвердил Кабмин, информирует 24 Канал.

Смотрите также Стоимость обучения в государственных вузах Украины вырастет

Когда вузы обнародуют стоимость обучения для студентов

Документ предусматривает необходимость обнародования ЗВО информации о стоимости обучения не позднее чем за два месяца до начала приема заявлений от абитуриентов.

В Порядке прописано, что предоставитель образовательных услуг обязан обнародовать информацию о размере платы за обучение за первый год (курс) обучения и за расчетный срок выполнения образовательной программы для получения соответствующей степени высшего образования в разрезе образовательных программ (конкурсных предложений) и форм получения высшего образования.

Учитывая то, что регистрация заявлений в 2025 году начинается 19 июля, информация о стоимости обучения на контракте должна быть обнародована не позднее чем 19 мая.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.



Ранее в МОН рассказали важные детали вступительной кампании 2025 года.