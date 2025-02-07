Сколько стоит обучение на специальности "Филология" в вузах Украины

"Филология" традиционно является довольно популярной специальностью среди поступающих на бакалавриат в вузы Украины. В прошлом году ЗВО получили более 44 тысяч заявлений на эту специальность.

Об информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Образовательные программы, предлагаемые университетами, очень разнообразны.

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Сколько стоит год обучения на "Филологии"

Будущие бакалавры могут изучать украинский язык и литературу, крымскотатарский язык и литературу, славянские языки и литературы, германские языки и литературы, романские языки и литературы, восточные языки и литературы, угро-финские языки и литературы, классические языки и литературы, новогреческий язык и литературу, фольклористику, перевод, прикладную лингвистику, редактирование, литературное творчество и прочее.

Обучение на контракте по специальности "Филология" стоит по-разному, в зависимости от вуза.

Подавляющее большинство предложений стоимости обучения на этой специальности варьируется от 25 до 40 тысяч гривен в год.

Некоторые высшие учебные заведения предлагают учиться на филолога несколько дешевле.

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Самой низкой является стоимость бакалаврских программ в Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии (17 000 гривен в год), Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды (17 950 гривен) и Черноморском национальном университете имени Могилы (18 000 гривен).

Самые высокие ценовые предложения по филологической специальности имеют львовские и киевские вузы: Украинский католический университет (129 тисяч гривен в год), Киевский национальный лингвистический университет (69 900 гривен) и Киево-Могилянская академия (66 200 гривен).