Про інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Освітні програми, пропоновані університетами, дуже різноманітні.

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Скільки коштує рік навчання на "Філології"

Майбутні бакалаври можуть вивчати українську мову та літературу, кримськотатарську мову та літературу, слов'янські мови та літератури, германські мови та літератури, романські мови та літератури, східні мови та літератури, угро-фінські мови та літератури, класичні мови та літератури, новогрецьку мову та літературу, фольклористику, переклад, прикладну лінгвістику, редагування, літературну творчість та інше.

Навчання на контракті за спеціальністю "Філологія" коштує по-різному, залежно від вишу.

Переважна більшість пропозицій вартості навчання на цій спеціальності варіюється від 25 до 40 тисяч гривень на рік.

Деякі заклади вищої освіти пропонують навчатися на філолога дещо дешевше.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Найнижчою є вартість бакалаврських програм у Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії (17 000 гривень на рік), Харківському національному педагогічному університеті імені Сковороди (17 950 гривень ) та Чорноморському національному університеті імені Могили (18 000 гривень ).

Найвищі цінові пропозиції за філологічною спеціальністю мають львівські та київські виші: Український католицький університет (129 тисяч гривень на рік), Київський національний лінгвістичний університет (69 900 гривень ) та Києво-Могилянська академія (66 200 гривень ).