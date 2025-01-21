100 тысяч – не предел: сколько стоит обучение на специальности "Право" в вузах Украины

Специальность "Право" в вузах Украины является достаточно популярной среди поступающих на бакалавриат. В прошлом году абитуриенты подали на программы отрасли 40 тысяч заявлений.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. За обучение на контракте студенты могут отдать разную сумму в зависимости от вуза.

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Сколько стоит обучение на специальности "Право"

Юридическую образовательную отрасль представляет одна специальность – "Право". Образовательные программы, которые предлагают ЗВО, могут иметь как общеюридический характер, так и определенную специфику (Судебная и прокурорско-следственная деятельность, Уголовная юстиция, Государственная служба и административное судопроизводство, Международное и европейское право, Таможенная безопасность, Защита прав человека и т.д.).

Стоимость обучения на этой специальности варьируется от 25 тысяч до 40 тысяч гривен в год.

Некоторые вузы предлагают учиться на юриста дешевле. Самой низкой является стоимость бакалаврских программ в Центральноукраинском институте МАУП (16 000 тысяч в год), Сумском филиале Харьковского национального университета внутренних дел (17 932 гривен) и Центральноукраинском институте развития человека Открытого международного университета развития человека "Украина" (19 000 тысяч).

Самые высокие ценовые предложения по юридической специальности имеют львовские и киевские вузы: Украинский католический университет (129 тысяч гривен в год) Киевская школа экономики (100 тысяч гривен), Львовский университет бизнеса и права (89 900 тысяч) и Киево-Могилянская академия (89 300 гривен).