Стоимость обучения в вузах вырастет: в МОН назвали причину и сумму

В 2025 году стоимость обучения на контракте в учреждениях высшего образования будет расти. Качественное образование не бывает дешевым.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ZN.UA, отмечает 24 Канал. В МОН также сравнили прошлую и ожидаемую стоимость.

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Стоимость обучения в вузах Украины будет расти

По данным МОН, если в прошлом году средняя стоимость контракта по Украине составляла примерно 35 – 38 тысяч гривен в год, то уже в этом году ожидают сумму до 50 тысяч гривен. Это примерно такая же сумма, которую выделяет государство на подготовку одного студента-бюджетника.

Заместитель министра объяснил, что повышение стоимости обучения произойдет не только из-за инфляции.

Мы очень часто говорим о низких зарплатах наших учителей, но должны понимать, что зарплаты преподавателей высшей школы также низкие. А зарплата преподавателя напрямую зависит от количества студентов, которые заходят в учреждения высшего образования, и от стоимости их обучения,

– отметил Винницкий.

И добавил также, что в МОН понимают, что такая стоимость обучения на контракте в вузах для многих украинцев является непосильной. Поэтому часть этой стоимости государство будет компенсировать через систему грантов.

Если раньше контрактник самостоятельно платил за контракт, например, 38 тысяч гривен, то сейчас, при повышенной стоимости, он будет платить 35 тысяч. Еще 15 – 16 тысяч получит в форме гранта,

– заявил чиновник.

Ранее мы уже сообщали, что стоимость обучения в вузах нашего государства возрастет. В частности, уточнили, что об этом думают в ЗВО.