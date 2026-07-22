В Киевском политехническом институте цены на обучение выросли почти на 30%

В Украине в этом году выросла стоимость высшего образования. Некоторые вузы довольно существенно повысили цены за год обучения.

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ), являющийся одним из самых популярных украинских вузов, – не исключение. КПИ уже утвердил новые цены для абитуриентов 2026 года, сообщили в вузе.

Какова стоимость обучения в Киевской политехнике

Самыми дорогими в киевском вузе являются следующие специальности: "Экономика и международные экономические отношения", "Международные отношения", "Журналистика", "Менеджмент", "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Маркетинг", "Торговля". За год обучения на них придется заплатить 83,7 тысячи гривен.

Эти специальности были самыми дорогими и в прошлом году. В 2025 году абитуриенты платили по 67,6 тысячи гривен за год обучения, а в этом году первокурсникам уже придется платить по 83,7 тысячи гривен. То есть стоимость выросла почти на 24%.

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Стоимость одного года обучения на самых недорогих специальностях в 2026 году составляет 50 тысяч гривен. К ним относятся следующие: "Математика", "Физика и астрономия", "Экология", "Технологии защиты окружающей среды", "Электротехника", "Энергопроизводство", "Прикладная механика" и другие.

В прошлом году стоимость одного года обучения на самых недорогих специальностях в КПИ составляла 44,9 тысячи гривен (рост на 11%).

Стоимость других популярных специальностей выросла по-разному: "Компьютерные науки" – рост почти на 28%, "Кибербезопасность и защита информации" – на 8%.