"Просто покупка диплома": в МОН заявили, что высшее образование в Украине должно быть дороже

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий убежден, что высшее образование в Украине должно быть дорогим. При этом он сравнил стоимость года обучения в наших и зарубежных ЗВО.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова Михаила Винницкого в подкасте "Дофамин для образования". При этом он рассказал, как можно повысить оплату труда преподавателям.

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В МОН считают, что высшее образование должно стать дороже

Чиновник отметил: система грантов, которые будут выдавать студентам на получение высшего образования, приведет к тому, что образование станет дороже.

Качественное образование должно быть дорогим. Я не представляю себе, как можно подготовить любого специалиста высшего образования за 25 000 гривен. А у нас есть высшие учебные заведения, которые такое предлагают. Преимущественно они частные, но все-таки 25 000 гривен: приходи и плати. Это просто покупка диплома,

– заявил Винницкий.

Он также рассказал, учитывая статистические данные, сколько стоит обучение в вузах в Европе.

Даже в самых бедных странах Европы (это Румыния и Болгария) меньше чем за 3000 евро не бывает подготовки. 3000 евро – это самое малое. А когда мы говорим о Германии, то это 6000 – 8000 евро в год для того, чтобы подготовить одного студента. Сегодня у нас средняя цена – 1000 евро,

– добавил заместитель Лисового.

Де-факто, по его словам, получается 46 000 – 47 000 гривен. А это означает, что в Украине преподаватели мало зарабатывают, а образование – низкого качества, потому что, очевидно, преподаватели не особо заинтересованы. Поэтому надо поднимать среднюю стоимость подготовки одного специалиста.

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Он также заявил, что государство не имеет больше денег, чтобы туда вкладывать. Поэтому надо создавать систему софинансирования. Частично средства будут идти из госказны, частично – из частного сектора. И таким образом образование станет дороже и качественнее.

При этом чиновник добавил, что это длительный процесс, но надо поднимать среднюю стоимость подготовки одного студента.