Интеллектуальный ресурс – важен для будущего Украины. Как повлияла война на выбор абитуриентами зарубежных вузов рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью НУШ, пишет 24 Канал.

Смотрите также Почти половина иностранных студентов в Польше – украинцы: какие преимущества обучения там

Можно ли говорить об "утечке мозгов"?

Заместителя министра спросили об "утечке мозгов". В частности, обратили внимание на его комментарий о том, что таких студентов не так уж и много – около двух – двух с половиной процентов.

Он уточнил относительно цифр абитуриентов. 2% – это те абитуриенты, которые получили лучшие баллы, соответственно, могли претендовать на бюджетное место, решили отказаться от бюджетного места и не поступили вообще в Украине.

Важно! В 2024 году набрано 174 000 абитуриентов. В этом году более 60 000 человек, которые получили приглашение на бюджетные места. Из них 1200 отказались от бюджетного места и не поступили на контракт – это как раз 2 %.

Из этих цифр можно сделать предположение, что это те абитуриенты, которые уже за границей. Они выбрали зарубежный вуз, а не украинский.

Также в подкасте Михаил Винницкий отметил, что в стране не ведут статистику, сколько одиннадцатиклассников, которые не сдали НМТ, учатся за рубежом. В то же время он добавил, что следует учесть, что аттестат о завершении 11 классов в Украине не дает в подавляющем большинстве доступа к высшему образованию в Европе. Европа имеет 12-летку. Аттестат дает доступ к какому-то образованию, но не к университету. Так что те, которые повыезжали, или работают за границей, или берут какие-то дополнительные, подготовительные курсы, но не поступают в университеты напрямую. Возможно, в 18 лет они поступают, но должны пробыть там какой-то год.

Статистика этого года свидетельствует: выпускников среднего образования было примерно 250 000. В высшее образование поступили 174 000, в колледжи поступили еще где-то 35 000. Поэтому, интересует где еще 20 000, а это 10%, – или выехали, или пошли на рынок труда. Возможно их и зачисляют и к тем, кто выехал.

Заместитель министра отметил, что это преувеличенная проблема. Так, у нас есть достаточно большое количество наших нынешних абитуриентов в высшее образование, которые поступали из-за рубежа.

Они часто поступают в харьковские вузы, потому что понимают, что Харьков онлайн. Соответственно, они находятся за границей, а учатся в харьковских вузах. Хорошо ли это, или это плохо? По моему мнению, это не очень хорошо, но так или иначе, мы оставляем их в системе украинского высшего образования, и это хорошо.

Уточним, что этих 2% это не всегда те дети, которые сдают НМТ на высокие баллы. Поэтому, стоит ли говорить об "утечке мозгов".

Они приняли решение поступать где-то в другом месте, вероятно, за рубежом, хотя мы, опять же, не можем точно установить цифры. И это немножко больше чем тысяча человек. Я понимаю, что это большая потеря, но все-таки говорим о... 2 %,

– прокомментировал заместитель министра.

Повлияли ли на выбор вуза заграницей рейтинги ЗВО мира? Они важны, когда планируете магистратуру или аспирантуру. Но если ученые зайдут в аудиторию к абитуриентам – не факт, что они их поймут, заметил Винницкий. Он добавил, что они говорят терминами, которые пока недоступны на этом уровне получения образования.

Надо получить базу, украинская система образования является чрезвычайно сильной в передаче этой базы, подчеркнул он.