"Эй вы, стожары!": что означает благозвучное слово из песни легендарного Назария Яремчука

30 ноября 73 года могло бы исполниться легендарному украинскому певцу Назарию Яремчуку. Однако "буковинский соловей" отошел в мир иной на 44-м году жизни из-за онкологического заболевания.

Но этот талантливый эстрадный исполнитель оставил украинцам неповторимое музыкальное наследие. Одной из сверхпопулярных песен, которые исполнял артист в свое время, является композиция "Стожары", отмечает 24 Канал.

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Что такое "Стожары", о которых пел Назарий Яремчук

Многие украинцы могут и не знать, а что означает слово "стожары".

Как толкует словарь, стожары – это народное название созвездия Плеяд, а также некоторых других созвездий.

Это слово можно встретить и в произведениях украинских писателей:

Над головою розсипавсь стожар; райський шлях простягсь угорі зористою стягою; все небо миготить тихими огниками... (Михайло Старицький, Облога.., 1961, 19);

Стожарів сяйво огняне На мене сипалось (Андрій Малишко, II, 1948, 167);

Далеко-далеко горіла громадка вогнів, мов стожар (Леся Українка, III, 1952, 623);

Тисячі вогнів.. Над містом спалахнули, і палає Стожарами Шевченківський бульвар (Ігор Муратов, Повість.., 1948, 45).

Композитор Павел Дворский, который написал музыку к песне, отмечал: Стожары – это созвездие из семи звезд, и по легенде, кто встретит свою любовь под этим чудом, когда оно не будет скрыто за облаками, то влюбленные будут вечно счастливы.

Назарий Яремчук исполняет песню "Стожары": видео

Не так давно популярную песню перепел Владимир Дантес.

Назарий Яремчук – это человек-этнокод нашей нации, поэтому я считаю, что его треки должны быть услышанными и остаться в памяти каждого украинца,

– заявил Дантес.

Владимир Дантес исполняет "Стожары": видео