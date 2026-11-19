В Украине с 2023 года построили 144 подземные школы. В этом году на обустройство новых укрытий в учебных заведениях выделили 6 миллиардов гривен.

Основное внимание уделяется регионам с повышенными рисками для безопасности. Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал в интервью Суспильному.

Как проходит строительство подземных школ?

Чиновник отметил, что строительство одного подземного укрытия для школы длится около двух лет. При этом в учебных заведениях, где обучение проходит очно или в смешанном формате, используются различные типы укрытий.

Это может быть огромное подземное убежище, а может быть технический подвал, переоборудованный в убежище, где может учиться вся школа. На 2026 год было выделено шесть миллиардов гривен субвенции на строительство 131 подземной школы и 18 подземных детских садов. С 2023 года завершено строительство 144 подземных школ,

– сообщил министр.

И добавил, что в настоящее время МОН сосредотачивается на строительстве укрытий в регионах с наибольшими рисками для безопасности. Речь идет о Черниговской, Сумской, Запорожской и Харьковской областях.

Какова ситуация с укрытиями в Киеве?

Бутенко также рассказал, что в начале нового учебного года Киевская область значительно лучше адаптировалась к новым условиям безопасности, чем столица. В некоторых школах области даже в обычных укрытиях обустроили учебные помещения с перегородками, что позволяет проводить уроки во время воздушной тревоги.

А во многих школах Киева дети просто сидели в убежище, играли и ждали окончания воздушной тревоги, потому что не хватает места, чтобы разместить всех,

– заявил глава МОН.

Отметим, что в проекте Государственного бюджета на 2027 год на инвестиционные проекты в сфере образования предусмотрено 10,1 миллиарда гривен. Из этой суммы 3,7 миллиарда гривен планируется направить на создание безопасных условий и укрытий в школах и детских садах.