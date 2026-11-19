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Основну увагу приділяють регіонам із підвищеними безпековими ризиками. Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів в інтерв'ю Суспільному.

Як триває будівництво підземних шкіл?

Посадовець зазначив, що будівництво одного підземного укриття для школи триває близько двох років. Водночас у закладах, де навчання відбувається очно або у змішаному форматі, використовують різні типи сховищ.

Це може бути величезне підземне сховище, може бути технічний підвал, який переробили на сховище, де може навчатися вся школа. На 2026 рік було виділено шість мільярдів гривень субвенції на побудову 131 підземної школи й 18 підземних садочків. З 2023 року завершено будівництво 144 підземних шкіл– повідомив міністр.

І додав, що наразі МОН зосереджується на будівництві укриттів у регіонах із найбільшими безпековими ризиками. Мовиться про Чернігівську, Сумську, Запорізьку та Харківську області.

Яка ситуація з укриттями в Києві?

Бутенко також розповів, що на початку нового навчального року Київщина значно краще адаптувалася до нових безпекових умов, ніж столиця. У деяких школах області навіть у звичайних укриттях облаштували навчальні простори з перегородками, що дозволяє проводити уроки під час повітряної тривоги.

А в багатьох школах Києва діти просто сиділи у сховищі, гралися й чекали завершення повітряної тривоги, бо недостатньо місця, щоб посадити всіх– заявив очільник МОН.

Зауважимо, що у проєкті Державного бюджету на 2027 рік на інвестиційні проєкти у сфері освіти передбачили 10,1 мільярда гривень. З цієї суми 3,7 мільярда гривень планують спрямувати на облаштування безпечних умов та укриттів у школах та садках.