Строительство подземных школ в Украине / Фото: Киевская ОВА
В Украине с 2023 года построили 144 подземные школы. В этом году на обустройство новых укрытий в учебных заведениях выделили 6 миллиардов гривен.
Основное внимание уделяется регионам с повышенными рисками для безопасности. Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал в интервью Суспильному.
Как проходит строительство подземных школ?
Чиновник отметил, что строительство одного подземного укрытия для школы длится около двух лет. При этом в учебных заведениях, где обучение проходит очно или в смешанном формате, используются различные типы укрытий.
Это может быть огромное подземное убежище, а может быть технический подвал, переоборудованный в убежище, где может учиться вся школа. На 2026 год было выделено шесть миллиардов гривен субвенции на строительство 131 подземной школы и 18 подземных детских садов. С 2023 года завершено строительство 144 подземных школ
И добавил, что в настоящее время МОН сосредотачивается на строительстве укрытий в регионах с наибольшими рисками для безопасности. Речь идет о Черниговской, Сумской, Запорожской и Харьковской областях.
Какова ситуация с укрытиями в Киеве?
Бутенко также рассказал, что в начале нового учебного года Киевская область значительно лучше адаптировалась к новым условиям безопасности, чем столица. В некоторых школах области даже в обычных укрытиях обустроили учебные помещения с перегородками, что позволяет проводить уроки во время воздушной тревоги.
А во многих школах Киева дети просто сидели в убежище, играли и ждали окончания воздушной тревоги, потому что не хватает места, чтобы разместить всех
Отметим, что в проекте Государственного бюджета на 2027 год на инвестиционные проекты в сфере образования предусмотрено 10,1 миллиарда гривен. Из этой суммы 3,7 миллиарда гривен планируется направить на создание безопасных условий и укрытий в школах и детских садах.
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