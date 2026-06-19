Забудьте слово "стройка": как правильно говорить на украинском языке

Каждый язык имеет свои характерные слова, которые формировались веками. Свои, родные и понятные названия звучат естественнее и точнее, поэтому их не следует заменять.

Почему в украинском языке не стоит использовать слово "стройка", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

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Не говорите "стройка" – как правильно по-украински?

Как ни прискорбно, в нашей речи ещё немало калек и русизмов, которые мы не замечаем. И в привычных повседневных предложениях, в которых мы о чём-то рассказываем, допускаем ошибки.

"Работает на стройке", "возле стройки перекрыли дорогу", "у нас рядом большая стройка" – такие выражения можно услышать довольно часто. Но является ли слово "стройка" украинским?

Слово "стройка" пришло из русского языка, где оно образовано от глагола "строить". В словарях украинского языка слово "стройка" не фиксируется как нормативное.

Зато в украинском языке издавна существует глагол "будувати", от которого происходят слова: "будівництво", "будова", "будівельник", "забудова".

Это слово имеет славянское происхождение, поэтому похожее звучание можно встретить в польском, чешском и словацком языках.

Поэтому на украинском языке правильно говорить:

триває будівництво нового мосту;

працює на будівництві;

поруч розташований будівельний майданчик;

завершили побудову будинку.

А не: "работает на стройке" или "возле стройки стоит кран".

Кстати, слово "будівництво" может означать как сам процесс возведения сооружения, так и отрасль деятельности в целом. А слово "будова" часто употребляют, когда речь идет о конкретном объекте, который строится.

Интересно! Корне "буд-" является одним из древнейших в славянских языках. Он связан со словами "будити", "пробуджувати", то есть буквально – приводить что-то к жизни, создавать.

Для языка важны мелочи. Когда мы заменяем заимствованные или навязанные формы исконными украинскими словами, наша речь становится точнее и естественнее. Поэтому пусть вокруг нас будут не "стройки", а – "будівництва", "будови" та "будівельні майданчики".

И раз уж мы затронули тему строительства, то важно знать и названия инструментов, которые тоже часто называют по-русски – "щипцы", "отвертка", "гвоздь", "пила", "проволока" и другие. О правильных украинских названиях мы писали ранее.