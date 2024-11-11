9 из 10 студентов-медиков не сдали "КРОК": о каких специальностях идет речь

Дистанционное образование в условиях войны, бесспорно, ухудшило качество образовательных услуг и углубило образовательные потери. И это касается такой важной отрасли как медицина, что демонстрируют неутешительные итоги квалификационных экзаменов.

В Украине вызывает беспокойство качество образования студентов-медиков. Такие выводы сделаны на основании итогов экзаменов "КРОК 1" и "КРОК 2", где 90% студентов не смогли сдать экзамены. Такие результаты сообщила народный депутат Юлия Гришина в своем фейсбук. О специальностях на которых преобладает ухудшение качества подготовки студентов читайте на 24 Канале.

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Какие специальности медиков вызвали беспокойство

На заседании Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, состоявшемся на днях, рассматривали вопрос качества медицинского образования. В частности, анализировали результаты сдачи студентами-медиками единого государственного квалификационного экзамена в 2019 – 2024 годах.

Констатируем преимущественное ухудшение качества подготовки соискателей высшего образования по специальностям 222 "Медицина", 221 "Стоматология", 226 "Фармация, промышленная фармация". Ситуация критическая: есть университеты, где экзамены "КРОК 1" и "КРОК 2" не сдают 90% студентов. Есть серьезные замечания к заочной форме обучения по специальности "Фармация",

– написала Гришина.

Юлия Гришина отметила, что Комитет по вопросам образования, науки и инноваций имеет серьезные замечания к заочной форме обучения будущих фармацевтов.

Статистика свидетельствует, что студенты ЗВО, которые находятся в подчинении Министерства здравоохранения Украины, по сравнению с соискателями ЗВО системы Министерства образования и науки Украины и частных ЗВО, имеют лучшие результаты сдачи ЕГКИ. МОН нужно обратить на это внимание.

Проблемы – комплексные, решать их нужно тоже комплексно. Поставили эти вопросы на контроль. Через месяц заслушаем профильные министерства и НАОКВО,

– отметила депутат.

По словам заместителя главы Минздрава Сергей Александрович Дуброва, сейчас завершают разработку стратегии реформирования медицинского образования. Также для улучшения прозрачности процесса экзаменов Центр тестирования при Минздраве уже работает над изменением системы оценивания – с бумажной на диджитализированную.

Кроме того, народный депутат сообщила, что в 2025 году КРОКи будут проходить в формате Внешнего независимого оценивания.