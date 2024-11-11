В Україні викликає занепокоєння якість освіти студентів-медиків. Такі висновки зроблені на основі підсумків іспитів "КРОК 1" і "КРОК 2", де 90% студентів не змогли скласти іспити. Такі результати повідомила народна депутатка Юлія Гришина у своєму фейсбук. Про спеціальності на яких переважає погіршення якості підготовки студентів читайте на 24 Каналі.

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Які спеціальності медиків викликали занепокоєння

На засіданні Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, що відбулося днями, розглядали питання якості медичної освіти. Зокрема, аналізували результати складання студентами-медиками єдиного державного кваліфікаційного іспиту у 2019 – 2024 роках.

Констатуємо переважне погіршення якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 "Медицина", 221 "Стоматологія", 226 "Фармація, промислова фармація". Ситуація критична: є університети, де іспити "КРОК 1" і "КРОК 2" не складають 90% студентів. Маємо серйозні зауваження до заочної форми навчання за спеціальністю "Фармація",

– написала Гришина.

Юлія Гришина зауважила, що Комітет з питань освіти, науки та інновацій має серйозні зауваження до заочної форми навчання майбутніх фармацевтів.

Статистика свідчить, що студенти ЗВО, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я України, порівняно зі здобувачами ЗВО системи Міністерства освіти і науки України та Приватних ЗВО, мають кращі результати складання ЄДКІ. МОН потрібно звернути на це увагу.

Проблеми – комплексні, вирішувати їх потрібно теж комплексно. Поставили ці питання на контроль. Через місяць заслухаємо профільні міністерства і НАЗЯВО,

– зазначила депутатка.

За словами заступника очільника МОЗ Сергій Олександрович Дуброва, зараз завершують розробку стратегії реформування медичної освіти. Також для покращення прозорості процесу іспитів Центр тестування при МОЗ вже працює над зміною системи оцінювання – з паперової на діджиталізовану.

Крім того, народна депутатка повідомила, що у 2025 році КРОКи відбуватимуться у форматі Зовнішнього незалежного оцінювання.