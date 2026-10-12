Что такое "стума" – забытое украинское слово, которое стоит открыть для себя

Когда мы изучаем редкие украинские слова, мы не просто пополняем словарный запас. Мы открываем для себя нюансы значений, которые иногда теряются за привычными формулировками.

Сегодня мы познакомимся со словом "стума", которое сохранилось в словарях и произведениях украинских авторов. Рассказываем о нем со ссылкой на ресурс Slovnyk.me.

Что означает слово "стума"?

В украинском языке есть слова, которые будто бы созданы для того, чтобы описывать не только увиденное, но и настроение. Они не кричат о себе, не требуют долгих объяснений, но помогают нарисовать целую картину несколькими звуками. Одно из таких слов – "стума". Слышали такое слово?

Сту́ма – это полумрак, полутемнота, когда света уже мало, но тьма еще не полная – на рассвете или после захода солнца.

В современной речи оно встречается редко, однако это не выдумка и не случайная языковая странность. Слово зафиксировано в академическом "Словаре украинского языка" в 11 томах и имеет вполне конкретное значение.

Такое слово можно использовать, описывая комнату, старый дом, вечернюю улицу или осенний пейзаж. В словарях его обозначают как "устаревшее" и "поэтическое".

Интересно, что писатели умели вкладывать в это слово не только буквальное значение. В произведениях "стума" становится частью настроения, помогает создать ощущение тревоги, таинственности или осенней задумчивости.

Например, Михаил Старицкий писал:

"Сквозь стуму на меня вглядывается ужас

Слепыми глазами из-за стены".

А у Льва Дмитерко читаем: "Осенний город замирает в стуме".

В обоих случаях слово создает атмосферу. То есть это не новообразование и не случайная словесная выдумка, а лексема, которую использовали в украинской литературе для передачи особой атмосферы – это не просто недостаток света, а пространство, в котором очертания становятся нечеткими, а привычные вещи обретают загадочность.

Стума / www.instagram.com/novafamilyspaceukr/?hl=da

Что еще можно сказать о сумерках?

Конечно, сегодня мы чаще говорим "сумерки", "смерк", "полумрак" или "мрак". Эти слова вполне уместны и понятны. Впрочем, заглянув в словарь синонимов, мы встретим и другие слова, которые тоже малоизвестны:

сутінь,

померк,

змрок / змрік / примеркання,

смеркання / смерк,

присмерки / присмерк,

суморок / сумерк / сумрак,

півсутінки / півсутінь,

напівморок,

півтемрява.

Однако "стума" может пригодиться, когда хочется придать высказыванию поэтический оттенок или избежать повторов в художественном тексте. Например:

"Старая улица утонула в стуме",

"В доме царила тихая стума",

"Сквозь стуму едва проступали очертания деревьев".

И вот что интересно: иногда мы ищем красивые слова в других языках, хотя украинский уже имеет их в своем запасе. Некоторые из них просто реже звучат в повседневной речи и ждут случая вернуться.

Таких слов, которые мы уже редко слышим, в украинском языке немало. Например, вы знаете,что означает слово "кичера"?

Впрочем, не обязательно начинать употреблять его каждый день. Достаточно знать, что такое слово существует, понимать его значение и узнавать его в книгах. Ведь богатство языка – не только в словах, которыми мы пользуемся постоянно, но и в тех, что открывают новые оттенки знакомых понятий.