Что такое "стужа" и есть ли такое слово в украинском языке

Многие слова в украинском языке могут казаться русскими или суржиком, особенно из-за редкого использования.

Есть ли в украинском языке слово "стужа", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Смотрите также Снежный или снежный: учительница объяснила, в чем разница между словами

Что означает слово "стужа"?

Последние несколько недель все чаще можно услышать слово – стужа: "на улице стужа". Но есть ли такое слово в украинском языке, у некоторых возникает сомнение.

Объяснение дают словари – они содержат такое слово и оно не требует перевода. Это существительное женского рода означает – сильный холод, мороз.

Это исконно украинское слово, которое употребляется в художественной литературе и народном языке как поэтический образ зимней ярости.

На ногах и на руках повиступала от стужи кровь. (Тарас Шевченко).

Стужа кудрявыми прядями покрывала лошадей, забивала ноздри (Михаил Стельмах).

В народных песнях и сказках "стужа" часто символизирует зиму, суровость, испытания.

В современном языке его можно употреблять как синоним к "мороз", "холод", "зимняя лютая пора" или "стужа". В поэтическом стиле "стужа" звучит более образно, чем "мороз", ведь передает не только температуру, но и атмосферу суровости.

Но если нужно смягчить слово или ситуацию, то мы имеем слова – дюдя или зюзя, которые звучат несколько по-детски, но и их содержат словари, как "зимние термины".

Поэтому, если хотите передать холод сегодняшнего дня не сомневайтесь слово "стужа" – именно то.