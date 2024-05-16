Не говорите "Словакія": как без искажений называть страны на украинском

Украинцы часто могут называть те или иные страны неправильно. В частности, искажать или употреблять суржик.

Что интересно, даже на письме можно встретить такие ошибки. “Пестрят” искажениями и ценники в супермаркетах и магазинах.

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Как правильно на украинском называть страны

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко указал на самые частые такие языковые ошибки.

Давайте зайдем в супермаркет. Что мы там увидим на ценнике? "Турція". Нет, нет такого слова в украинском языке. Правильно на украинском – "Туреччина",

– отметил учитель.

И добавил, что не только название этой страны часто искажают говорящие. Педагог при этом назвал еще несколько таких искаженных. А также предложил правильные варианты. Итак:

Не Арменія – а Вірменія.

Не Венгрія – а Угорщина.

Не Польша – а Польща.

Не Білорусія – а Білорусь.

Не Молдавія – а Молдова.

Не Руминія – а Румунія.

Не Германія – а Німеччина.

А на вершине сегодняшнего хит-парада языковых проблем – "Словакія",

– отметил Авраменко.

И подчеркнул: правильно на украинском не "Словакія", а "Словаччина".



Как правильно на украинском называть страны Европы / Инфографика 24 Канала