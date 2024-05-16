Не говорите "Словакія": как без искажений называть страны на украинском

16 мая 2024, 14:40
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Украинцы часто могут называть те или иные страны неправильно. В частности, искажать или употреблять суржик.

Что интересно, даже на письме можно встретить такие ошибки. “Пестрят” искажениями и ценники в супермаркетах и магазинах.

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Как правильно на украинском называть страны

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко указал на самые частые такие языковые ошибки.

Давайте зайдем в супермаркет. Что мы там увидим на ценнике? "Турція". Нет, нет такого слова в украинском языке. Правильно на украинском – "Туреччина",
– отметил учитель.

И добавил, что не только название этой страны часто искажают говорящие. Педагог при этом назвал еще несколько таких искаженных. А также предложил правильные варианты. Итак:

  • Не Арменія – а Вірменія.
  • Не Венгрія – а Угорщина.
  • Не Польша – а Польща.
  • Не Білорусія – а Білорусь.
  • Не Молдавія – а Молдова.
  • Не Руминія – а Румунія.
  • Не Германія – а Німеччина.

А на вершине сегодняшнего хит-парада языковых проблем – "Словакія",
– отметил Авраменко.

И подчеркнул: правильно на украинском не "Словакія", а "Словаччина". 


Как правильно на украинском называть страны Европы / Инфографика 24 Канала

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Автор: Марія Волошин