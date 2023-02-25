Свободный год перед поступлением в вуз: нужен ли он сейчас украинской системе образования

За рубежом существует gap year – это некий год перерыва между школой и университетом. Иностранные дети часто используют это после окончания школы. В Украине выпускники школ тоже берут gap year, хоть и не так часто.

Ведь это позволяет абитуриентам перед поступлением в университет более четко определиться с планами на будущее, перевести дыхание и начать новый этап более уверенно. Gap year получил наибольшую распространенность в Америке, но сегодня активно применяется в Европе также, передает 24 Канал.

Важно Как получить украинское школьное образование за границей

Как gap year может быть полезным для выпускников школ

Дополнительное обучение

Иногда ученики выбирают gap year, чтобы более качественно подготовиться к вступительным экзаменам. К примеру, кто-то стремится поступить в вуз за границей и хочет улучшить языковые навыки.

Кроме того, за это время выпускник может пересложить НМТ на более высокие баллы или зарегистрироваться на тестирование по другим предметам. Это может помочь, если абитуриент хочет подавать документы в разные вузы и нужны разные предметы.

Этот "свободный год" может помочь распределить время и не истощаться, пытаясь уложиться в короткие сроки вступительной кампании.

Волонтерство

Многие украинские дети и подростки из-за войны России были вынуждены повзрослеть раньше. И хотя война забрала у них безмятежное детство, они заходят в себе силы на чрезвычайные поступки. Многие дети за последний год придумали интересные благотворительные проекты, чтобы собрать средства для близких или ВСУ.

Так что если некоторые подростки еще не решили, куда хотят идти учиться, и хотели бы помочь стране – это идеальная возможность для них.

Временная работа или путешествия

Практика и рабочий опыт в различных областях жизни поможет определиться с тем, что лучше всего удается человеку, и с какой будущей профессией ему хочется соединить жизнь. Кроме того, это еще возможность заработать собственные средства.

К тому же, трудоустройство и частичная независимость от родителей могут создать хотя бы приблизительное представление, что такое взрослая жизнь.

К сожалению, в результате не все подростки могут спокойно путешествовать. Однако если кто-то выберет для себя этот вариант – это может подтолкнуть к изучению чего-то совершенно нового. Тем более, что путешествия всегда способствуют появлению новых знакомств, которые влияют на будущее.

Минусы Gap year

Одним из весомых факторов является финансовый, многое зависит от денег Едва ли у выпускника школы будет возможность самостоятельно покрывать все расходы, поэтому на ваше решение может влиять возможности родителей.

Однако кроме финансового существует еще и образовательный фактор. Хотя обычно свободный год принимается как пауза, после него иногда наблюдается тенденция не возвращаться к учебе. Если человеку удалось найти хорошее место работы без высшего образования или пройденных курсов хватает для приличного заработка, выпускник может так и не стать студентом.

А если школьник еще и до того колебался о необходимости поступать в вуз, "свободный год" может поставить окончательную точку не в пользу обучения в университете.

Как развивается gap year и какое отношение к нему в Украине

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Почему Gap year не слишком распространен в Украине? Многие даже не знают о такой системе. Все потому, что, к сожалению, в Украине слишком утвердилась постсоветская система "школа – университет – работа", и тех, кто стремится отойти от нее, довольно часто осуждают.

В голове многих людей есть установка, что сначала необходимо получить образование, и только после этого начинается настоящая "взрослая жизнь".

И все же, несмотря на трудности, в украинской системе образования уже есть определенные успехи на этом пути. Украинские студенты рассказывают, что иногда выбирали gap year, если сразу после окончания школы не смогли поступить туда, куда стремились После перерыва они с новыми силами и лучшим пониманием своих возможностей вступили в бюджет в желанный вуз.

Кроме того, нередко украинские выпускники выбирают перерыв в случаях, когда жизнь преподносит неожиданные повороты (а с войной их, к сожалению, стало больше). Так что ежегодно количество людей, берущих "свободный год", значительно увеличивается.

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Также вынужденную популяризацию gap year принесла полномасштабная война. Многие абитуриенты в 2022 году отказались поступать в высшие учебные заведения, поскольку были лишены такой возможности. А многие выпускники вместе с родителями переехали за границу, где находятся до сих пор.

В общем, студенты признают, что такая система действительно помогает лучше понять себя и четко определить планы на дальнейшую жизнь. Ведь, как сообщали в 2021 году в МОН, более 50% украинцев работают не по специальности. И это значительная проблема для государства. Хотя система gap year не способна полностью решить проблему работы не по специальности, она может по крайней мере частично ее уменьшить.

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