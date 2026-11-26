Тарас Шевченко и Павел Загребельный использовали в своих произведениях слово "сиріч". Сегодня оно звучит несколько архаично, однако до сих пор фигурирует в украинских словарях.

В старинных украинских текстах можно встретить слова, значение которых не сразу понятно современному читателю, например – "сиріч". Оно короткое, необычное и имеет интересную историю, а его значение можно передать несколькими знакомыми словами. Рассказываем, что оно означает, со ссылкой на объяснение радиоведущей Ольги Багний.

Откуда происходит слово "сиріч"?

В художественных произведениях, старых письмах и высказываниях украинских писателей иногда встречаются слова, которые сегодня звучат необычно. Одно из них – "сиріч". Оно придает речи несколько книжное, древнее звучание, однако его значение вполне понятно, если знать особенности употребления.

Слово пришло в украинский язык из старославянского. Оно образовалось из сочетания двух частей: "си" – "ця" и "рѣчь" – "річ", "слово". Таким образом, первоначальное значение можно передать как "это слово" или "эта вещь".

"Сирич" означает "то есть", "иными словами", "а именно". Это слово используют, когда хотят пояснить предыдущую мысль, уточнить названное или выразить то же самое другими словами.

Почему можно заменить слово "сиріч"?

Современному читателю это слово может показаться загадочным. Но на самом деле его значение очень простое. И в зависимости от контекста подойдут такие синонимы:

то есть;

то есть;

иначе говоря;

иными словами;

а именно.

Например:

"Він працює у сфері філології, сиріч мовознавства" – "Він працює у сфері філології, тобто мовознавства".

"Мій брат, сиріч наймолодший член родини, живе у Львові" – "Мій брат, інакше кажучи, наймолодший член родини, живе у Львові".

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Как употребляли "сирич" в литературе?

Читая произведения украинских писателей XIX–XX веков, можно встретить слово "сирич". Для украинских авторов это слово было удобным средством для объяснения мысли без повторений. Слово придавало тексту торжественность, книжное звучание, логическую четкость.

Например, Тарас Шевченко использовал его в стихотворении:

"А сиріч... як би вам сказать,

Щоб не збрехавши..."

А Павел Загребельный написал: "Твоя Оля, сиріч дочка головного інженера Дорошенка, закохалася".

В произведениях украинских писателей можно найти немало слов, которые сегодня редко услышишь в разговорной речи. "Замаюсить", "огуда", "задобіддя", "уповні", "данок" – каждое имеет свою историю и интересное значение. Вспомните и другие старинные украинские слова, которые стоит вернуть в речь.

Стоит учитывать стилистическую окраску: СУМ-20 обозначает "сиріч" как устаревшее и ироническое слово. Поэтому оно наиболее уместно в художественных текстах, стилизациях и контекстах с легкой иронией.

Вот так одно небольшое слово открывает целый пласт украинской письменной культуры. "Сиріч" не просто поясняет мысль, а является живым отголоском древнего языка наших книжников, переводчиков и писателей.