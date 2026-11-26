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У старих українських текстах можна натрапити на слова, значення яких не відразу зрозуміле сучасному читачеві як от – "сиріч". Воно коротке, незвичне й має цікаву історію, а його значення можна передати кількома знайомими словами. Розповідаємо, що воно означає з посиланням на пояснення радіоведучої Ольги Багній.

Звідки походить слово "сиріч"?

У художніх творах, старих листах і висловах українських письменників іноді трапляються слова, які сьогодні звучать незвично. Одне з них – "сиріч". Воно надає мовленню дещо книжного, давнього звучання, проте його значення цілком зрозуміле, якщо знати особливості вживання.

Слово прийшло до української мови зі старослов'янської. Воно утворилося зі сполучення двох частин: "си" – "ця" та "рѣчь" – "річ", "слово". Отже, первісне значення можна передати як "це слово" або "ця річ".

"Сиріч" означає "тобто", "інакше кажучи", "а саме". Це слово використовують, коли хочуть пояснити попередню думку, уточнити назване або висловити те саме іншими словами.

Чим можна замінити слово "сиріч"?

Для сучасного читача слово може видатися загадковим. Та насправді його значення дуже просте. І залежно від контексту, підійдуть такі відповідники:

тобто;

себто;

інакше кажучи;

іншими словами;

а саме.

Наприклад:

"Він працює у сфері філології, сиріч мовознавства" – "Він працює у сфері філології, тобто мовознавства".

"Мій брат, сиріч наймолодший член родини, живе у Львові" – "Мій брат, інакше кажучи, наймолодший член родини, живе у Львові".

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Чули таке слово раніше: дивіться відео

Як уживали "сиріч" у літературі?

Читаючи твори українських письменників ХІХ-ХХ століть, можна натрапити на слово "сиріч". Для українських авторів слово воно було зручним засобом для пояснення думки без повторів. Слово надавало тексту урочистості, книжного звучання, логічної чіткості.

Наприклад, Тарас Шевченко використав його у вірші:

"А сиріч... як би вам сказать,

Щоб не збрехавши..."

А Павло Загребельний написав: "Твоя Оля, сиріч дочка головного інженера Дорошенка, закохалася".

У творах українських письменників можна знайти чимало слів, які сьогодні рідко почуєш у розмові. "Замаюсити", "огуда", "задобіддя", "уповні", "данок" – кожне має власну історію та цікаве значення. Пригадайте й інші давні українські слова, які варто повернути в мовлення.

Варто враховувати стилістичне забарвлення: СУМ-20 позначає "сиріч" як застаріле й іронічне слово. Тому воно найдоречніше в художніх текстах, стилізаціях і контекстах із легкою іронією.

Отак одне невелике слово відкриває цілий пласт української писемної культури. "Сиріч" не просто пояснює думку, а є живим відлунням давньої мови наших книжників, перекладачів і письменників.